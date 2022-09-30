LinkedIn şirket sayfalarına üç yeni özellik eklendi

Profesyonel iş ağı LinkedIn, şirketlerin kendi kitlesiyle daha iyi bir iletişim kurmasını sağlamak amacıyla LinkedIn sayfalarına üç yeni özellik eklediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre yeni gelen özellikler arasında, daha fazla etkileşim sağlamayı kolaylaştıran gönderi şablonları, yorum alanında istenilen yorumun üstte görünmesini sağlayan sabitlenmiş yorumlar ve son olarak Hakkında bölümü altında yer alan ve şirketin değerlerini gösteren “Taahhütler” bölümü bulunuyor.

Yeni özelliklerin herkese açık olarak kullanıma sunulmaya başladığını da belirtelim. Yeni gelen özelliklerin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. Gönderi şablonları

LinkedIn’de şirketler artık kişiselleştirilebilir gönderi şablonları ile daha zengin içerikler oluşturma imkanına sahip olacaklar.

Yeni gönderi şablonları ile sayfa yöneticileri gönderilere arkaplan veya yazı tipi değiştirme, metin veya tıklanabilir bağlantılar ekleme gibi birçok yeni özelliği kullanabilecekler.

Gönderi şablonlarını kullanmak için ekstra bir araç kullanmanıza da gerek olmadığını belirtelim. Zira yeni özellik doğrudan LinkedIn uygulaması üzerinden kullanılabiliyor olacak.

2. Sabitlenmiş yorumlar

Hali hazırda birçok sosyal medya platformuda yer alan yorum sabitleme özelliği, artık LinkedIn sayfalarında da kullanılabilecek. Buna göre LinkedIn’de sayfa yöneticileri artık öne çıkarmak istediği bir yorumu, yorum alanının en üstüne sabitleyebilecekler.

Sabitlenen yorumlar istendiği zaman değiştirilebilecek veya kaldırılabilecek.

3. Şirket taahhütleri

LinkedIn’de sayfası olan işletmeler artık şirket değerlerini sergileyebilecekleri bir “Taahhütler” bölümüne de sahip olacaklar.

Özellikle şirket hakkında daha fazla bilgi almak veya iş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler veya işbirliği sağlamak isteyen şirketler için eklenen bu yeni özellik sayfanın Hakkında bölümü altında gösterilecek.

En fazla 5 adet taahhüt eklenebilen yeni özellikte aşağıdaki kategoriler olacak:

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

Kariyer gelişimi ve öğrenme

İş-yaşam dengesi

Sosyal etki

Çevresel sürdürülebilirlik

Ayrıca istendiği takdirde Hakkında bölümü altında sergilenecek olan bu şirket değerleri alanı; videolar, raporlar, sertifikalar ve blog yazıları ile de zenginleştirilebilecek.

Yeni özelliklerin an itibariyle herkesin kullanıma sunulduğunu da belirtmekte fayda var. Yani sayfa sahipleri, gönderi şablonları, sabitlenmiş yorumlar ve şirket taahhütleri özelliklerini hemen kullanmaya başlayabilecekler.

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