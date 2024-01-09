Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid laptop ve tablet deneyimini bir araya getiriyor

Lenovo ilgi çekici yeni bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket yeni ikisi bir arada cihazıyla dikkatleri üzerinde topladı. Aynı anda hem bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet cihazı olarak işlev gösterebilen Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Fiziksel bir klavye modülüne yerleştirildiğinde Microsoft’un Windows 11 işletim sistemiyle hizmet veren model, klavyeyi çıkardığınızda ise Android işletim sistemine sahip olan ve Qualcomm işlemciden güç alan bir tablete dönüşüyor.

Lenovo ThingBook Plus Gen 5 Hbyrid özellikleri

Çift işlemci, çift depolama birimi, çift RAM belleği ve çift işletim sistemiyle CES 2024‘te karşımıza çıkan yeni Lenovo cihazı, Hybrid Tab ve Hybrid Station olmak üzere iki ayrı parçadan oluşuyor. Esas olarak bunu iki farklı mod gibi de düşünebilirsiniz.

Bunlardan ilki olan Hybrid Tab seçeneği 14 inçlik OLED panele sahip olan 2880 x 1800 piksel çözünürlük kalitesiyle gelen bir tablet modu oluyor. Ön tarafta yer alan selfie kamerası sayesinde Full HD çözünürlükte video konferans bağlantısı gerçekleştirmenize olanak sağlanıyor.

Lenovo Tab Pen Plus dijital kalem desteği ile gelen cihaz, arka tarafta ise 13 MP’lik ana kameradan oluşan çift sensörle geliyor. Android 13 işletim sistemiyle çalışan modelde 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı yer alıyor. Tablet, Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 1 çipinden güç alıyor.

Lenovo ThingBook Plus Gen 5 Hbyrid modelinin bir diğer modu olan Station seçeneği ise fiziksel klavyeyle gelen bir dizüstü bilgisayar olma özelliği taşıyor. Intel Core Ultra 7 işlemciye sahip olan cihazda 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD yer alıyor. Laptop Windows 11 işletim sistemi yüklü bir şekilde geliyor. Şirket yeni cihazını şu şekilde tanıtıyor:

“ThinkBook Plus portföyünün sunduğu çığır açan tasarımlara en son eklenen özelliklerle üstün esnekliği deneyimleyin. Yeni Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, dizüstü bilgisayardan tablete ve tablete sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir. Bu muhteşem çözümün iki ürünü var: Microsoft Windows dizüstü bilgisayar temel sistemi ve bir tablet, ancak bunlar iki cihaz olarak ayrı ayrı kullanılabilir veya bir dizüstü bilgisayar gibi birlikte çalışabilir, böylece kullanıcılar Windows 11 ile Android arasında kolaylıkla geçiş yapabilir. Harici bir ekrana bağlandığında bağımsız olarak kullanılabilen ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station ve ayrılıp bağımsız olarak kullanılabilen ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab’dan oluşur.”

Lenovo ThingBook Plus Gen 5 Hbyrid fiyatı ve çıkış tarihi

Lenovo’nun dikkat çekici yeni ürünü 2024 yılının ikinci çeyreğinde küresel çapta satışa sunulacak. Merakla beklenen 2’si 1 arada cihaz 1.999 dolardan alıcılara hitap edecek.