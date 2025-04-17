Apple “acil yükleyin” çağrısıyla iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı

Apple'dan uyumlu iPhone'lar için iOS 18.4.1 güncellemesi geldi.

Şirket, kritik hata düzeltmelerine odaklanan yeni güncellemeyi "acil yükleyin" çağrısıyla sundu.

Aynı zamanda iPadOS 18.4. 1, macOS 15.4. 1, tvOS 18.4. 1 ve visionOS 2.4. 1 güncellemeleri de kullanıcılarla buluştu.

Teknoloji devi Apple kısa süre önce iPhone, iPad, Mac, Apple TV ve hatta Vision Pro da dahil olmak üzere pek çok cihazı için yeni yazılım güncellemelerini duyurdu. Şirketin sunduğu yeni sürümler iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1 ve visionOS 2.4.1 olarak karşımıza çıktı.

Bu güncellemeler esas olarak saldırılarda aktif olarak kullanıldığı doğrulanan önemli güvenlik açıklarını gidermeye hizmet ediyor. Tüm kullanıcıların, uygun cihazlarının bu gerçek tehditlerden korunmasını sağlamak için bir an önce güncellemeleri indirmeleri gerektiği vurgulanıyor.

iOS 18.4.1 önemli hata düzeltmeleri sunuyor

Uyumlu iPhone veya iPad’lere sahip olan kullanıcılar yeni iOS 18.4.1 ve iPadOS 18.4.1 güncellemelerini “Ayarlar” uygulaması üzerinden indirebilir. “Genel > Yazılım Güncelleme” bölümüne gidip indirme ve kurulum sürecini tamamlamak için ekrandaki talimatları izlemeniz gerekiyor.

Bunlar herkese açık olarak yayınlanacak son sürümler olduğundan dolayı güncellemeye erişmek için bir geliştirici hesabına ihtiyacınız bulunmuyor. Bu güncellemeyle birlikte bazı araçlarda yaşanan can sıkıcı CarPlay bağlantı sorununu da düzeltiyor. Bu sorundan etkilenen kullanıcılar için araç içi deneyimini iyileştiriyor.

Bu güncelleme dalgasının arkasındaki temel sebep iki ciddi güvenlik açığının giderilmesi olarak belirtiliyor. Şirketten gelen raporlara göre bu kusurların halihazırda aktif olarak istismar edilmiş olabileceği, potansiyel olarak belirli kişilere yönelik oldukça karmaşık ve hedefli saldırılarda kullanılmış olabileceği doğrulanıyor.

Apple bu sorunların işlenmiş bir ses dosyasının işlenmesi sırasında keyfi kodun yürütülmesine yol açabilen CoreAudio ve keyfi okuma ve yazma yeteneklerine sahip bir saldırganın sistem korumalarını aşmasına olanak tanıyan Pointer Authentication Code (PAC) güvenlik açığıyla ilgili olduğunu belirtti.

Şirket yeni yayınladığı yazılım sürümlerinde bu iki sorunu da ele alarak, kurulumu etkilenen cihazları kullanan herkes için kritik bir güvenlik adımı haline getirdi. macOS 15.4.1, tvOS 18.4.1 ve visionOS 2.4.1 için de benzer hataların düzeltildiği vurgulanıyor.

Son olarak Apple’ın kısa süre önce iOS 18.5 Beta 2 güncellemesini de geliştiriciler için yayınladığını hatırlatmakta fayda var.