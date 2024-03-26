KuCoin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, popüler kripto para borsası KuCoin platformunu ve iki kurucu ortağını kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı. Platformun kurucu koltuğunda yer alan Chun Gan ile Ken Tang, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal suçuyla gündeme geldi. Ayrıca 2007 yılında kurulan platform, kuruluşundan bu yana milyarlarca dolar değerinde yasa dışı fonun aktarılmasına izin vermekle itham ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para borsasının kurucu ortakları şu anda tutuklanmadı. ABD Başsavcısı Damian Williams’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: “Bugünkü iddianamenin iddia ettiği gibi, KuCoin ve kurucuları, önemli sayıda ABD kullanıcısının KuCoin platformunda işlem yaptığı gerçeğini kasıtlı olarak gizlemeye çalıştılar.”

KuCoin ağır iddialarla yargı karşısına çıkacak

Kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçlanan KuCoin platformu, federal savcılara göre ABD’de faaliyet gösterme konusunda yatırımcılardan en az bir tanesine yalan söyledi ve ABD’ye kaydolmadığını ifade etti.

Platformun kara para aklama karşıtı bir politika izlediğini öne süren savcılar, kurucu ortakların şirketi 30 milyonun üzerinde müşteriye sahip para transferi gerçekleştiren bir işletme olarak gösterdiklerini, fakat 2023 yılına kadar KYC ya da AML programına uymadıklarını aktardı.

İddianamede yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise şirketin Tornado Cash’ten dolaylı bir şekilde toplam 3,2 milyon dolardan fazla kripto para birimi aldığı iddialar oldu. Bu noktada Turnado Cash’in iki kurucusu Alexey Pertsev ile Roman Storm hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu eklemekte yarar var.

ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin şirketine açılan davayla alakalı olarak şunları söyledi: