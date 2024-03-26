KuCoin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, popüler kripto para borsası KuCoin platformunu ve iki kurucu ortağını kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladı. Platformun kurucu koltuğunda yer alan Chun Gan ile Ken Tang, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal suçuyla gündeme geldi. Ayrıca 2007 yılında kurulan platform, kuruluşundan bu yana milyarlarca dolar değerinde yasa dışı fonun aktarılmasına izin vermekle itham ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre kripto para borsasının kurucu ortakları şu anda tutuklanmadı. ABD Başsavcısı Damian Williams’ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu: “Bugünkü iddianamenin iddia ettiği gibi, KuCoin ve kurucuları, önemli sayıda ABD kullanıcısının KuCoin platformunda işlem yaptığı gerçeğini kasıtlı olarak gizlemeye çalıştılar.”
KuCoin ağır iddialarla yargı karşısına çıkacak
Kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçlanan KuCoin platformu, federal savcılara göre ABD’de faaliyet gösterme konusunda yatırımcılardan en az bir tanesine yalan söyledi ve ABD’ye kaydolmadığını ifade etti.
Platformun kara para aklama karşıtı bir politika izlediğini öne süren savcılar, kurucu ortakların şirketi 30 milyonun üzerinde müşteriye sahip para transferi gerçekleştiren bir işletme olarak gösterdiklerini, fakat 2023 yılına kadar KYC ya da AML programına uymadıklarını aktardı.
İddianamede yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise şirketin Tornado Cash’ten dolaylı bir şekilde toplam 3,2 milyon dolardan fazla kripto para birimi aldığı iddialar oldu. Bu noktada Turnado Cash’in iki kurucusu Alexey Pertsev ile Roman Storm hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu eklemekte yarar var.
ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin şirketine açılan davayla alakalı olarak şunları söyledi:
“KuCoin’in, milyarlarca dolarlık günlük işlem ve trilyonlarca dolarlık yıllık ticaret hacmiyle dünyanın en büyük kripto para birimi türevlerinden ve spot borsalarından biri olmak için büyük ABD müşteri tabanından yararlandığı iddia ediliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki benzersiz fırsatlardan yararlanan KuCoin gibi finans kuruluşlarının, suçları ve yolsuzluk finansman planlarını tespit edip ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için ABD yasalarına da uyması gerekiyor.
KuCoin’in kasıtlı olarak bunu yapmamayı seçtiği iddia ediliyor. İddia edildiği gibi, temel kara para aklamayı önleme politikalarını bile uygulama konusunda başarısız olan sanıklar, KuCoin’in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve yasa dışı kara para aklama için bir sığınak olarak kullanılmasına izin verdi. KuCoin 5 milyar dolardan fazla para aldı ve 4 milyar dolardan fazla para gönderdi. Bugünkü iddianame diğer kripto borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD’li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız.”