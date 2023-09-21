Kripto para alımı nasıl yapılır?

Pek çok kişi kripto para piyasası giriş yapılması kolay mı değil mi düşünürken ileri bir adım atmak istese de kriptolarını nereden alacağını bilmiyor. Bazı kaynaklar sadece kısa sürede size satış yaparak kâr etmeye çalışabilir. Ancak sizin yanınızda olan, size 7/24 destek olmak isteyen ve kripto sektörüne yeni olanları ortama alıştırmak ve öğretmek isteyen kaynaklar da bulunmaktadır. Makalemizde bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

Öncelikle bir kripto ticareti için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

Kripto aracıları bulup hizmetleri için bir komisyon ödeyebilirsiniz,

Eğer bölgenizde bulunuyorsa kriptomat kullanabilirsiniz,

Blockchain (blok zinciri) oyunları oynayabilir, ödül olarak kripto kazanabilirsiniz,

Kripto para borsası kullanabilirsiniz.

Eğer kripto satın almak istiyor ve hareketlerinizi kâr etme isteğiyle devam ettirmeyi istiyorsanız, kriptomat ve kripto aracıları sizin için iyi seçenekler olmayabilir. Güvenilir ve kullanımı rahat bir borsayı tercih etmek her zaman en iyisidir. Borsalar kripto para al, sat veya size sadece satış yapmak için değil, bilgi vermek için de hizmet sunmaktadır. Peki çevrimiçi kripto borsaları seçerken nelere dikkat etmek gerekir? İşte bunun için işinize yarayacak bazı ipuçları:

Platformun güvenli olup olmadığını kontrol edin. Bunun için yorumları okuyun ve güvenlik denetimlerinin lisansları hakkında bilgi edinin.

Platformların kayıt lokasyonunu kontrol edin ve yetkilerine göz atın. Eğer platformun resmi bir kaydı bulunmuyorsa, konuyu bir düşünmeniz gerekebilir.

Platform istediğiniz coinleri veya kullanmak istediğiniz araçları bulunduruyor mu kontrol edin.

Size göre arayüzün kullanımı rahat mı dikkat edin.

Müşteri desteği bulunuyor mu, yoksa bir destek söz konusu değil mi, bunu kontrol edin

Kripto ticareti için en iyi platformlardan biri

Bahsettiğimiz ipuçlarına takiben, FC Barcelona futbol kulübünün resmî kripto para borsası partneri de olan “WhiteBIT” adlı kripto sitesini önerebiliriz. Avrupa’nın devleri arasında uzman bir destek ekibi olan bu platform, güvenilir kripto platformları arasında yer alıyor. Türkçe desteği de olan bu borsadan kripto almak içinse aşağıdaki adımları takip etmek yeterli:

Platforma kaydolun; Kimlik doğrulamayı geçin; Kripto hesaplayıcısını (kripto çevirici) bulun; Mevcut varlığınızı ve almak istediğiniz varlığı seçin; Güncel fiyatı görün; Komisyon ücretini ödeyin ve işlemi onaylayın.

WhiteBIT platformu yeterli likiditeye sahip olduğundan işlemler çok hızlı gerçekleşmektedir. Coinleriniz hesabınıza birkaç saniye içinde yatar. Benzer bir şekilde, kriptolarınızı diğer varlıklara; hatta itibari paralara bile çevirebilir veya banka kartınıza çekim gerçekleştirebilirsiniz.