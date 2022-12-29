Katlanabilir telefon pazarı 2023’te zirveye çıkacak

Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen yıl daha fazla büyümeye devam ediyor. Günümüzde pek çok kişinin Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 gibi popüler cihazlardan takip ettiği yenilikçi teknoloji; Güney Koreli teknoloji devinin haricinde Huawei, Oppo ve Vivo gibi şirketler tarafından da kullanılıyor.

Kısa bir süre öncesine kadar pek çok insanın tereddüt ile yaklaştığı katlanabilir telefonlar, artık daha dayanıklı ve kullanışlı bir hale gelmesi ile beraber güven kazanmaya başladı. Satışlarını katlayarak büyüten bu cihazların 2023 yılına damgasını vurması bekleniyor. İlk defa katlanan telefonlarını sergileyecek şirketler ve Galaxy Z Fold / Flip gibi uzun süredir devam eden katlanabilir telefon serileriyle karşımıza çıkmayı sürdüren Samsung gibi markalar sayesinde bu modellerin pazar payını ciddi bir ölçüde artıracağı öne sürülüyor.

Katlanabilir telefon pazarı önümüzdeki yıl yüzde 52 büyüyecek

Counterpoint Research yayımladığı son raporda katlanabilir telefon pazarının 2023 yılında küresel olarak yüzde 52 oranına bir büyüme yaşayacağını öngörüyor. Şirketin yapmış olduğu tahmine göre, 2023 mali yılında küresel pazara 22,7 milyon adet katlanan cihaz sevk edilmesi bekleniyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yıl piyasaya 14,9 milyon katlanabilen cihaz sürülmüştü.

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, 2022 yılının ilk çeyreği ile üçüncü çeyreği arasında kümülatif sevkiyatlarda yıllık bazda yüzde 90 artış gösterdi ve 9,5 milyon adede ulaşmış oldu. Bununla beraber Counterpoint, 2022’nin son çeyreğinde pazardaki küresel büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor. Buna sebep olarak ise global enflasyon, pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz ve dünyayı etkileyen Rusya – Ukrayna savaşı gösteriliyor.

2023 yılında küresel olarak katlanabilir telefon pazarının ciddi bir sıçrama yapılacağı öngörülüyor. Counterpoint Research analistleri, önümüzdeki sene Çinli akıllı telefon üreticilerinin de bu pazara daha fazla yoğunluk göstereceğini belirterek, piyasadaki rekabetçin iyice kızışacağını bildirdi. Fakat yine de Samsung’un bu segmentteki liderliğini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 2023’te raflara gelecek olan Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleri de şirketin bu başarısını sürdürmesine katkıda bulunacak.

Honor, Motorola ve Xiaomi şirketleri her ne kadar daha önce katlanan telefon üreten markalar arasında yer almış olsa da bu cihazlarını küresel pazarda geniş bir kullanıma sunmuş değil. Fakat bu üç şirketin 2023’te global pazarı da hedef almaya başlayacağı düşünülüyor. Öte taraftan Huawei, Oppo ve Vivo gibi piyasanın önde gelen isimlerinin de mevcut katlanabilir telefonlarını geliştirmeye ve rekabeti güçlendirmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Son olarak teknoloji devi Apple da ilk katlanabilir telefonu için patent çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şirketin 2023 yılında böyle bir adımla karşımıza çıkması beklenmiyor. İddialar, Apple’ın ilerleyen yıllarda katlanan cihazlarını raflara getirmeye başlayacağını öne sürüyor.