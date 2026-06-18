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    Katlanabilir iPhone Ultra sızdırılan videosuyla ezber bozdu

    Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra'nın konsept tanıtım videosu yayınlandı. Cihazın görsel kimliği deşifre edildi.
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    • Katlanabilir tasarıma sahip iPhone Ultra'nın ilk konsept tanıtım videosu paylaşıldı.
    • Cihazın 4,5 mm'lik ekstrem inceliği gözler önüne serildi.
    • Merakla beklenen modelin Eylül 2026'da resmi olarak duyurulması ve Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

    Apple’ın merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Ultra’nın tasarımına ilişkin bir konsept videosu yayınlandı. Şimdiye kadar ortaya çıkan raporlar göz önüne alınarak hazırlanan bu video, görsel anlamda cihazdan neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemli ipuçları sunuyor.

    Front Page Tech ekibinin paylaştığı bu video, amiral gemisi cihazın tasarım çizgilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Heyecanla beklenen cihazın bu yılın Eylül ayında resmen piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    iPhone Ultra modeli neler sunacak?

    Cihaz, dikey olarak kitap gibi katlanabilen bir tasarıma sahip ve tamamen açıldığında neredeyse bir tablete dönüşüyor. Fiziksel yapısı açısından iPhone Ultra, katlanabilir telefon kategorisinin kalınlık sınırlarını yeniden tanımlamayı vaat ediyor.

    Cihaz açıldığında, kasa yalnızca 4,5 mm kalınlığında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse model, 5,6 mm kalınlığında tasarlanan yeni iPhone Air modelinden önemli ölçüde daha ince bir yapıya ev sahipliğinde bulunacak.

    iPhone Ultra
    Kaynak: FPT / YouTube

    Apple mühendisleri yapısal bütünlüğü korurken bu son derece kompaktlık seviyesine ulaşmak için koruyucu kılıflara ihtiyaç duymadan günlük kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmış, tamamen yüksek mukavemetli titanyumdan yapılmış bir yapı benimseyecek.

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    Cihaz başlangıçta siyah ve beyaz renklerde satışa sunulacak. Genel kalınlığı azaltmak ve form faktörünü uygulanabilir hale getirmek için arka modülde yalnızca iki lens taşıyacak. Bunlar bir ana kamera ve bir ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkacak. Optik zoomlu telefoto sensör tamamen ortadan kaldırılacak.

    iPhone Ultra modeli titanyum kasasının altında, 12 GB RAM ve benzeri görülmemiş bir uydu bağlantı modemiyle eşleştirilmiş, tamamen yeni Apple A20 işlemciye sahip olacak. Cihaz yaklaşık 2.000 dolardan tüketicilere sunulacak.

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    Son olarak Front Page Tech tarafından yayınlanan katlanabilir iPhone Ultra konsept tanıtım videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz:

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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