Katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Teknoloji devleri arasında katlanabilir telefon rekabeti hızla devam ediyor. Güney Koreli şirket Samsung’un liderliğini devam ettirdiği segment, markanın geliştirdiği Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileriyle öne çıkıyor. Dünya çapında hızla büyümeye devam eden pazar, çok yakında Apple’ın da bu segmente girişiyle daha zengin bir hale bürünmeye hazırlanıyor.

Apple uzun bir süredir katlanabilir iPhone projesi üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar, büyük bir heyecanla beklenen cihazın ne zaman piyasaya çıkacağına ve ne gibi özelliklerle karşılaşacağımıza dair bizlere çok sayıda ipucu vermişti. Gelen son bilgiler ise şirketin bu segmente girmekte kararlı olduğunu bir kez daha gösterirken, cihazın bazı gizemlerini ortadan kaldırmaya da katkıda bulunuyor.

Katlanabilir iPhone için en az iki yıl daha bekleyeceğiz

Başta Samsung olmak üzere OPPO, Xiaomi, Vivo, Motorola, OnePlus, Huawei ve Honor gibi birçok markanın aktif olarak varlık gösterdiği katlanabilir telefon pazarına Apple da girmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, yeni bir katlanabilir ekran teknolojisi patenti için başvurusunda bulundu. Şirketin aldığı bu patent, heyecanla yaratan katlanabilir iPhone ile ilgili beklentileri daha da artırıyor.

Apple’ın patentini aldığı katlanabilir ekran teknolojisi, şu anda piyasada mevcut olan katlanabilir telefonlarda meydana gelen en can sıkıcı problemlerden bir tanesini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu bağlamda şirket, katlama ekseni boyunca gözle görülür kırışıklıkların oluşmasını engellemek için mücadele ediyor.

Şirket, kırışmada durumu olmadan esneyebilecek biçimde tasarlanana kesme cam kapaklı bir görüntüleme sistemi yaratıyor. Bununla birlikte yüzeyin altında silikon ve akrilat gibi bazı malzemeler yer alıyor. Böylelikle daha pürüzsüz bir ekran deneyiminin oluşmasına katkıda bulunuluyor ve ayrıca ışık yansıması da ciddi oranda düşürülüyor.

Geç de olsa katlanabilir telefon pazarına girmeye hazırlanan Apple, iddialara göre 2026 yılında merakla beklenen cihazını karşımıza çıkaracak. Yani ilk katlanabilir iPhone için en az iki yıl daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Gecikmeli de olsa bu segmente girecek şirket, pazardaki mevcut problemleri söz önünde bulundurarak hem estetik hem de işlevsel bir ürün ortaya koymayı planlıyor.