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    iPhone 18 Pro’nun kasa fotoğrafları ve yeni renkleri sızdırıldı

    iPhone 18 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni kasa görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın üç çarpıcı renk seçeneği görüldü.
    Güncelleme:
    iPhone 18 Pro serisi
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    • Apple'ın amiral gemisi iPhone 18 Pro serisinin renk seçenekleri sızdırıldı.
    • Cihazın Koyu Kiraz, Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş olmak üzere dört renkle geleceği iddia ediliyor.
    • Özellikle de koyu kiraz tonlarındaki "Dark Cherry" opsiyonunun serinin imza rengi olması bekleniyor.

    Apple’ın bu sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro serisinin kasa görüntüleri sızdırıldı. Güvenilir kaynaklardan gelen görüntüler, ABD’li şirketin yeni üst düzey modellerinde renk paletini güncelleyeceğine işaret ediyor.

    Ortaya çıkan kasa görüntüleri, amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazlarının beklenen renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. Bu yıl tüketicilerle buluşması beklenen performans canavarı cihazların iddia edilen 4 renginden 3 tanesi fotoğraflara yansıyor.

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    iPhone 18 Pro ve Pro Max yeni renklerle karşımıza çıkacak

    Naver’da yeux1122 tarafından paylaşılan görüntüler, iPhone 18 Pro’nun aşağıdaki renklerde satışa sunulacağını doğruluyor:

    • Koyu Kiraz
    • Açık Mavi
    • Koyu Gri (Antrasit)
    • Gümüş

    Koyu Kiraz renginin, tıpkı büyük başarı yakalayan iPhone 17 Pro’nun Kozmik Turuncusu gibi, serinin imza rengi rolünü üstlenmesi bekleniyor.

    Sosyal medyadan gelen geri bildirimleri incelediğimizde, kullanıcılar genel olarak koyu ve sade bir rengin geri dönüşünden memnun görünüyor. Koyu Gri seçeneği, iPhone 16 Pro’nun Siyah Titanyum renginin yerini alacak.

    Ortaya çıkan görüntüler, kameralar ve düğmeler için hassas kesimlere sahip, montaja hazır üretim kasasını gösteriyor. Kaplama, koyu tonlarda mat bir görünümle “premium” bir his uyandırıyor.

    iPhone 18 Pro
    Kaynak: yeux1122

    Koyu Kiraz, Açık Mavi, Koyu Gri ve Gümüş renklere sahip olacak iPhone 18 Pro serisini bu noktada selefiyle de karşılaştırmakta fayda var. Geçen yılki iPhone 17 Pro modelleri Kozmik Turuncu, Doğal Titanyum, Siyah Titanyum, Beyaz Titanyum renklerle donatılmıştı.

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    iPhone 17 Pro’nun muhtemel özellikleri

    • Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç Super Retina XDR OLED ekran
    • İşlemci: Apple A20 Pro
    • Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar dahili depolama alanı
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 18 MP ön kamera
    • Arka kamera: Değişken diyafram açıklığına ve sensör Kaydırma sabitleme özelliğine sahip 48 MP ana sensör / 48 MP sensörlü periskop lens / 48 MP sensörlü ultra geniş açılı lens
    • Batarya kapasitesi: 4.288 mAh kapasiteli pil, 25W’a kadar hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: iOS 27
    • Diğer özellikler: IP68 sertifikası, ekran altı Face ID destekli daha küçük Dinamik Ada, 5G uydu bağlantılı Apple C2 modem

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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