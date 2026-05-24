Etkileyici detaylara sahip iPhone 20 konsept videosu gündemde

Bir YouTuber, söylentilerden yola çıkarak iPhone 20'nin 3D konsept videosunu paylaştı.

Apple'ın gelecekteki amiral gemisi, ön paneldeki Dinamik Ada yerini tamamen ekran altı kamera teknolojisine bırakacak.

Arka taraftaki ikonik kamera çıkıntısı da pürüzsüz bir gövde için ortadan kaldırılacak.

Apple’ın akıllı telefon pazarındaki 20. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan iPhone 20’nin ilk konsept videosu paylaşıldı. Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, donanım iyileştirmelerinin yanı sıra tasarım konusunda bazı radikal yeniliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

“fpt.” adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan iPhone 20 konsept videosu, şimdiye kadar cihazla alakalı ortaya çıkan güvenilir raporlardan ilham alarak, beklenen telefonun neye benzeyeceğine dair bizlere önemli ipuçları sunuyor. İşte detaylar…

iPhone 20 fütüristik bir tasarım çizgisine sahip olacak

Beklendiği gibi cihazın en büyük öne çıkan özelliği, dört kenarında da yumuşak bir şekilde kıvrılan cam sayesinde neredeyse çerçevesiz olan ekranı olacak.

Yenilenen tasarım, ön kamera ve Face ID sisteminin tamamen ekranın altına yerleştirilmesiyle beraber Dinamik Ada gibi mevcut modellerdeki yerleşik görsel unsurları da ortadan kaldıracak.

Cihazla alakalı bir diğer önemli nokta ise akıllı telefonun arka tarafında yer alıyor. Kamera modülü yine üst kısımda, hafifçe çıkıntılı bir şekilde konumlandırılmış olacak.

Fakat mevcut çözüme kıyasla, yalnızca iki kamera ve bir LED flaşımız yer alacak. Bu da cihazı Google Pixel serisindeki cihazlara çok daha yakın hale getirecek gibi görünüyor.

Cihaz ayrıca fiziksel yan ses ve güç düğmelerini ortadan kaldıracak. Bunların yerine kullanıcı komutlarına dokunsal yanıt olarak titreşim kullanan katı hal dokunmatik kontrolleri getirecek.

Apple şu anda iPhone 20 ile ilgili söylentiler konusunda sessizliğini koruyor. Fakat kaynaklar, Apple’ın Samsung’dan kavisli ekranlar satın almak için geniş kapsamlı bir anlaşma imzaladığını iddia ediyor.

iPhone 20’nin ayrıca Apple’ın 2 nanometrelik A21 işlemcisini kullanması, 200 MP’lik ana kameraya sahip olması ve hatta silikon-karbon pil içermesi bekleniyor. Cihazlarda titanyum malzeme tercihine geri dönüleceği öne sürülüyor.

iPhone 20 konsept videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: