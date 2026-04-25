iPhone 20, Samsung imzalı yenilikçi bir ekranla gelecek

Apple, ilk iPhone'un 20. yıl dönümü olan 2027 yılında iPhone 19 modelini atlayarak doğrudan iPhone 20'yi duyurması bekleniyor.

Samsung tarafından üretilecek yeni OLED ekran, "dört mikro kavis" yapısıyla çerçeveleri görsel olarak tamamen yok edecek.

Telefonun ekran çerçevelerinin yalnızca 1,1 mm kalınlığında olacağı iddia ediliyor.

Teknoloji devi Apple, ilk iPhone modelinin 20. yıl dönümünü kutlamak üzere özel bir akıllı telefon geliştiriyor. İddialara göre bu sürpriz cihaz, iPhone 20 adı altında raflara gelecek. Tıpkı şirketin 2017 yılında 10. yıla özel iPhone 9’u atlayıp doğrudan iPhone X’e geçmesi gibi, bu sefer de iPhone 19 pas geçilecek.

Mart ayı sonlarında şirket içi bir kaynak, ekranın etrafındaki çerçevelerin yalnızca 1,1 mm kalınlığında olacağını ve iPhone’larda daha önce hiç görülmemiş kavisli kenarlara sahip olacağını iddia etmişti. Bazıları Apple’ın dört tarafı da gerçekten kavisli bir ekran üretebileceğinden şüphe duyuyordu. Fakat şimdi konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

iPhone 20 modeli dört mikro kavisli OLED ekrana sahip olacak

AppleInsider’ın aktardığı bilgilere göre ABD’li şirket, iPhone 20 için “dört mikro kavisli” OLED ekran üretimini Samsung’a emanet etti. Bu kavram, bazı Android akıllı telefonlarda bulunan belirgin açılar olmadan, her kenarında hafifçe kavisli bir ekranı ifade ediyor.

Apple’ın bu noktada temel motivasyonu, ekrana önden bakıldığında çerçevesiz bir yüzey izlenimi vermek, aynı zamanda görsel bozulma ve yanlardan yanlışlıkla dokunma sorunlarını önlemek olarak vurgulanıyor.

Sonuç olarak Samsung’un birkaç yıl önce terk ettiği eski kavisli ekranlı Galaxy modellerinden oldukça farklı bir sonuç elde edilecek. iPhone 20’nin kavisleri çok ince kalacak, dokunulduğunda neredeyse algılanmayacak, yalnızca ekran çerçevelerini görsel olarak ortadan kaldırmaya yetecek kadar olacak.

Samsung özel bir ekran teknolojisi geliştiriyor

Kaynaklar ayrıca Samsung’un yansımaları azaltmak için filtre içermeyen bir ekran geliştirdiğinden de söz ediyor. “COE” adı verilen bu teknoloji, panelden daha fazla ışığın geçmesine izin vererek ekranı daha ince, daha parlak ve daha enerji verimli hale getiriyor.

Apple en az geçen yılın Eylül ayından bu yana COE teknolojisi ile ilgileniyor. O tarihten itibaren çeşitli raporlarda bu olasılıktan bahsedilmişti. Samsung da kendi cihazlarında COE kullanmaya başladı. Bu da fabrikalarının 2027 lansmanına hazır olacağına işaret ediyor.