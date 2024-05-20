iPhone 16 serisi yeni renk seçenekleriyle geliyor

Teknoloji devi Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi yolda. Heyecanla beklenen iPhone 16 serisi modelleri, şirketin geleneksel lansman takvimine uyumlu bir şekilde Eylül ayında duyurulacak. Aylar sonra karşımıza çıkacak modeller, görsel anlamda oldukça önemli bazı yeniliklere ev sahipliğinde bulunacak.

Gelen son raporlara göre heyecanla beklenen cihazlar, iPhone 15 serisi akıllı telefon modellerine göre iki yeni renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Tasarım konusunda yeni nesil modellerden köklü değişiklikler beklenmese de sunulacak yeni renk opsiyonları, tüketiciler için ilgi çekici unsurlar olacak. İşte raporun merak edilen tüm ayrıntıları…

iPhone 16 serisi renk seçenekleri belli oldu

Şimdiye kadar yapmış olduğu isabetli tahminlerle adından söz ettiren teknoloji analisti Ming-Chi Kuo’nun iddialarına göre iPhone 16 serisi yeni renk seçenekleriyle raflarda boy gösterecek. Yakın tarihli söylentiler, şirketin iPhone 16 Pro serisinde Titanyum Mavisi seçeneği yerine Titanyum Pembesi rengiyle geleceğine işaret etmişti. Kuo da bu iddiaları destekler nitelikte bir açıklamada bulundu.

Ming-Chi Kuo tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri Siyah, Beyaz, Gümüş, Titanyum Grisi ve Pembe Titanyum renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. iPhone 15 Pro ailesinde yer alan Titanyum Mavisi rengini rafa kaldırmaya hazırlanan şirket, “Pembe” opsiyonuyla daha geniş bir tüketici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında duyurulan iPhone 15 ve 15 Plus modelleri Siyah, Yeşil, Pembe, Mavi ve Sarı renklerle satışa çıktı. Serinin yeni modelleri olacak iPhone 16 ve 16 Plus’ta ise Siyah, Yeşil, Pembe, Mavi ve Beyaz renk opsiyonlarının bulunacağı öne sürülüyor. İlk etapta şirketin Sarı yerine Mor rengini tercih edeceği konuşulsa da daha sonrasında temel model için Beyaz renkte karar kılındığı ifade ediliyor. “Sarı” rengin dışında diğer renklerin yeni modellerde de devam edeceği belirtiliyor.

Tüm bunların yanı sıra Apple’ın yeni nesil akıllı telefon ailesinde özel bazı renk adlandırmaları sunacağı öne sürülüyor. Daha önce iPhone 12 serisinde yer alan “Beyaz” rengi “Starlight” olarak adlandıran şirket, yeni modellerde de benzer bir isimlendirme stratejisi izleyebilir. Ancak yine de bunun henüz doğrulanmış bir bilgi olmadığını belirtmekte yarar var.

Önümüzdeki yıl iPhone 17 serisinde “Plus” modelini kaldırmaya hazırlanan Apple, bunun yerine iPhone 17 Slim adlı daha ince ve kompakt modelini karşımıza çıkaracak. Dolayısıyla bu yılki iPhone 16 Plus modelinin, şirketin “Plus” isim etiketine sahip son cihazı olacağı biliniyor.