iPhone 16 Pro Max’in yeni renk seçeneği kutu açılış videosunda canlı canlı görüldü

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi için geri sayım başladı. “Eylül ayı iPhone ayı” geleneğini bu yıl da devam ettiren şirket, 9 Eylül’de iPhone 16 serisini piyasaya duyurmaya hazırlanıyor. Yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri için artık sayılı günler kalırken, heyecan uyandıran modellerle alakalı yeni bilgiler de hız kesmeden gündeme düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde lansman tarihi resmi olarak da doğrulanan iPhone 16 serisinden sürpriz yeni detaylar geldi. Serinin en güçlü seçeneği olarak lanse edilecek iPhone 16 Pro Max modelinin yeni “Desert Titanium” renk seçeneği YouTube’da bir kutu açılış videosunda canlı canlı görüldü. Merakla beklenen cihazın göz alıcı tasarımı tüm ayrıntılarıyla gözler önüne serildi. İşte detaylar…

iPhone 16 Pro Max, “Desert Titanium” renk seçeneğiyle karşımıza çıktı

Bir YouTube kanalında paylaşılan 24 saniyelik kısa bir kutu açılış videosu ile karşımıza çıkan iPhone 16 Pro Max modeli heyecan verici yeni renk seçenekleriyle gözleri üzerine çekti. Videoda ortaya çıkan detaylara göre cihaz daha önce gündeme gelen iddialardan farklı olarak “Desert Titanium” renk seçeneğinde altına yakın bir ton yerine daha ziyade kahverengiye yakın bir tonla gelecek. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yayınlanan video ile alakalı önemli bir ayrıntı, videoda ortaya çıkan bu yeni renk seçeneğinin, daha önce sızdırılan ve Apple’ın perde arkasına erişimi olan çeşitli muhbirler tarafından aktarılan bilgilerle uyumlu olması oluyor. iPhone 16 Pro Max’in yeni renk seçeneği titanyum beyazı, titanyum siyahı ve titanyum grisi ile birlikte gelecek. Büyük olasılıkla şirket bu yeni renkte “Gold” yerine “Desert” adını tercih edecek gibi görünüyor.

Paylaşılan video ile birlikte ayrıca iPhone 16 Pro Max’in yeni yakalama düğmesine sahip olması olacağı da gösteriliyor. Yeni nesil Apple akıllı telefonlar için büyük bir yeni özellik olarak lanse edilen yakalama düğmesi ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde görünüyor.

Merakla beklenen iPhone 16 Pro Max için geri sayım başladı. iOS 18 işletim sistemiyle kutudan çıkacak “premium” segment akıllı telefon modelinde Apple A18 Pro yonga seti, 48 MP ultra geniş kamera, daha büyük 6,9 inç ekran ve iddialı yapay zeka özellikleri yer alması bekleniyor.

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