Apple, iPhone 16 lansman tarihini resmen açıkladı

iPhone 16 lansman tarihi Apple tarafından bugün resmi olarak açıklandı. Kısa süre önce ortaya çıkan söylentileri yalanlayan şirket, dört modelden oluşan iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesini 9 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya duyuracağını onayladı. Apple’ın çekimlerini tamamladığı etkinlik 9 Eylül’de Türkiye saatine göre akşam 20:00’de başlayacak.

Apple Park’ta yer alan Steve Jobs Theater’da gerçekleştirilecek organizasyon için geri sayım başladı. Dört cihazın yer alacağı telefon serisinde iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max cihazıyla çok yakında tanışma şansına sahip olacağız. Peki ya etkinlikten başka neler bekleniyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

iPhone 16 lansman etkinliği için geri sayım başladı: “It’s Glowtime”

9 Eylül tarihinde gerçekleşecek Apple etkinliği “It’s Glowtime” başlığıyla duyuruldu. Aşağıda yer alan duyuru afişinin başlığı Türkçe olarak “Parlama Zamanı” gibi bir anlama geliyor. Şirket bu ifadelerle yalnızca iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesini değil, aynı zamanda yapay zeka alanında da sürpriz birtakım duyurular gerçekleştirebileceğinin ipuçlarını veriyor.

Apple’ın merakla beklenen etkinliği 9 Eylül akşamı YouTube ve Apple.com üzerinden gerçekleştirilecek canlı yayın ile dünya çapında izlenebilecek. Heyecan uyandıran etkinlikte iPhone 16 serisi modelleri başrol koltuğunda oturacak. Bunun yanı sıra Apple Watch Series 10 akıllı saat ve yeni AirPods 4 kablosuz kulaklık cihazlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple’ın yaklaşan etkinliğinde ayrıca şirketin WWDC 2024’te piyasaya tanıttığı Apple Intelligence yapay zeka hizmeti ile ilgili yeni duyurular yer alacağı da tahmin ediliyor. Yapay zeka (AI) odaklı yeni duyurulara ev sahipliği yapması beklenen etkinlikte ayrıca iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia işletim sistemleriyle ilgili de yeni gelişmeler paylaşılacağı düşünülüyor.

iPhone 16 serisinden neler bekleniyor?

Etkinliğin en çok beklenen ürünü olacak iPhone 16 serisi 800 – 1.699 dolar arasında değişen bir fiyat aralığıyla piyasaya çıkacak. Toplam dört modelden oluşacak serinin temel cihazları iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta yeni A18 çip yer alması bekleniyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in ise 6,1 inç ve 6,7 inçlik önceki modelle kıyasla 6,3 inç ve 6,9 inçlik daha büyük ekranlara sahip olacağı öne sürülüyor. A18 Pro çipinden güç alacağı öne sürülen cihazların her ikisinde de geçen yıl sadece iPhone 15 Pro Max modelinde yer alan 5x yakınlaştırmalı telefoto lensin bulunacağı söyleniyor.