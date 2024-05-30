iPhone 16 Pro kılıfları sızdırıldı! Devasa kamera modülüyle geliyor

Apple yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu yılın Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 16 serisi için geri sayım başlarken, cihazın sızdırılan tasarımı sayesinde olağanüstü boyuta sahip kamera modülü gün yüzüne çıktı. Şirketin tasarım konusunda önemli bir değişikliğe hazırlandığı görülürken, bu değişikliğin mobil fotoğrafçıların lehine ciddi faydalar doğurabileceği düşünülüyor.

iPhone 16 serisinde radikal bir tasarım değişikliği ile karşılaşmayacağız. Bu tür köklü bir değişiklik iPhone 17 serisinde beklense de iPhone 16 cihazlarında da şirketin tüketicileri heyecanlandıracak bazı dokunuşlarda bulunacağı görülüyor. Peki ya Apple’ın yeni nesil amiral gemisi telefonu nasıl görünecek? İşte ortaya çıkan son iddialar…

iPhone 16 Pro mobil fotoğrafçılık özellikleriyle öne çıkacak

Majin Bu’nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre iPhone 16 Pro kılıfları internete sızdırıldı. Cihazın kılıf tasarımına göz atıldığında en çok dikkat çeken unsur, telefonun olağanüstü boyutlardaki kamera modülü oldu. Mobil fotoğrafçıları daha ilk bakışta epey heyecanlandıran bu görüntüler, telefonun kayda değer birtakım kamera yükseltmeleri alacağını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Yayınlanan görüntülerde iPhone 16 Pro kamera modülünün, cihazın arka kısmındaki yatay kısmın büyük bir bölümünü kapladığı fark ediliyor. İddialara göre bu yükseltme, serinin “Pro” modelini “Pro Max” seçeneğine daha yakın bir konuma ulaştıracak yeni 5x yakınlaştırma desteğine sahip telefoto lensten kaynaklanabilir. Tahminlere göre şirket, Pro serisi modellerini kamera özellikleri konusunda birleştirerek iki model arasındaki farkları daha da azaltmayı planlıyor.

Mobil fotoğrafçılar için öne çıkacak seçeneklerden bir tanesi olmaya aday görünen iPhone 16 Pro Max modeli şu anda piyasada mevcut olan en iyi kameralı telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy S24 Ultra ile rekabet edecek. Çok sayıda iyileştirmeyle selefini geride bırakacak yeni amiral gemisi iPhone modeli, iddialı fotoğrafçılık yetenekleriyle adından söz ettirecek.

Tüm bunların yanı sıra Apple’ın iPhone 16 serisinin Pro modellerinde ekran boyutu konusunda da yükseltme uygulayacağı tahmin ediliyor. iPhone 16 Pro’nun 6,1 inçlik boyutunun 6,3 inçe yükseltileceği ifade edilirken, iPhone 16 Pro Max’in ise 6,7 inçten 6,9 inçe çıkacağı söyleniyor. Böylelikle şirket, standart iPhone 16 modelleri ile iPhone 16 Pro cihazları arasına bir çizgi çekmek istiyor.

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