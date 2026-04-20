    WWDC 2026’nın odak noktası yapay zekalı Siri olacak

    Apple, 8-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek WWDC 2026'de yapay zekalı yeni Siri’ye odaklanmayı planlıyor.
    • Apple, WWDC 2026'da yapay zekalı yeni Siri'ye odaklanacak.
    • Siri artık bir sohbet robotu gibi çalışacak, aynı anda birden fazla komutu işleyebilecek ve bağımsız bir uygulama olarak çalışacak.
    • Yenilenen platform, Dinamik Ada üzerinden genişleyerek kullanıcılara "Ara veya Sor" komut isteminden yararlanacak.

    Apple’ın yeni nesil sesli asistan deneyimi için geri sayım başladı. WWDC 2026 etkinliğinin tarihi belli oldu ve lansmanda yenilenen Siri’nin ön plana çıkması bekleniyor. Merakla beklenen yıllık geliştirici konferansı, 8-12 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşecek ve markanın işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtmak için bir platform görevi görecek.

    Lansmanda öne çıkacak duyurular arasında iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 yer alıyor. Kapsamlı güncellemelere rağmen sızdırılan perde arkası bilgiler, sanal asistanın piyasaya çıkışından bu yana en büyük revizyondan geçeceğini bizlere gösteriyor.

    iOS 27 ile Siri’ye özel uygulama ve gelişmiş AI deneyimi

    Google Gemini tarafından desteklenen yeni Siri hizmetinin, modern sohbet botlarına daha yakın bir davranış sergilemesi bekleniyor. Arayüz, aynı anda birden fazla komutu işleyebilecek ve daha bağlam odaklı yanıtlar sunabilecek şekilde yeniden tasarlanacak.

    Bir diğer önemli değişiklik ise asistan için özel bir uygulamanın gelmesi olacak. Bu dikkat çekici hamle, Siri’nin hızlı komutların ötesinde keşfedilmesine olanak tanıyarak, deneyimini daha kapsamlı yapay zeka platformlarına yaklaştıracak.

    Söylentiler ayrıca asistanın Dynamic Island ile daha derin bir entegrasyonuna işaret ediyor. Siri, genişletilebilir bir formatta, parlak animasyonlarla ve “Ara veya Sor” gibi komutları gösteren bir etkileşim alanıyla görünecek.

    AppleInsider’a göre tasarım, sistemin yeni stiliyle uyumlu, daha net bir görsel kimliği takip edecek. Parlaklık ve vurgu içeren görsel öğeler, etkileşimi daha sezgisel ve görünür hale getirme girişimini gösterecek.

    Apple ayrıca üçüncü taraf yapay zeka ajanları için de destek hazırlıyor. Bu da harici hizmetlerle entegrasyon fırsatları yaratabilir ve ekosistem içindeki işlevselliği genişletebilir.

    Öte yandan Apple, son olarak daha gelişmiş bağlamsal yetenekler sunmayı planlıyor. Bu noktada şirket, Siri’nin kullanıcının geçmişini, tercihlerini ve eylemlerini daha iyi anlamasını sağlamak istiyor.

    Yapay zekaya odaklanılmasına rağmen Apple’ın geleneksel iyileştirmeleri ihmal etmesi beklenmiyor. Beklentiler arasında performans optimizasyonları, hata düzeltmeleri ve pil ömründe gelişmeler yer alıyor.

    İşletmelere ve eğitim kurumlarına yönelik güncellemeler de planlanıyor. Bu özellikler genellikle daha az ilgi görüyor. Fakat şirketin stratejisinin önemli bir parçasını temsil ediyor.

    Söylentiler doğruysa, WWDC 2026 lansmanı Siri asistanı için bir dönüm noktası olabilir. Son yıllarda zemin kaybeden asistan, mevcut yapay zeka ortamında yeniden rekabet etme şansı bulabilir. İlerleyen haftalarda bu konuda daha fazla ayrıntıya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

