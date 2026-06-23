iOS 27 Beta 2 çıktı: İşte iPhone’lara gelen yenilikler

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Apple, iOS 27 Beta 2 güncellemesini kayıtlı geliştiriciler için yayınladı.

Yeni güncelleme, Siri AI asistan hizmetinin yapay zeka yeteneklerini artırmaya odaklanıyor.

iOS 27'nin herkese açık Beta sürümünün Temmuz ayında yayınlanması bekleniyor.

Apple bugün geliştiriciler için iOS 27 Beta 2 güncellemesini yayınladı. iPhone kullanıcıları için sunulan bu yeni güncelleme, sistem kararlılığını artırmaya odaklanıyor. Bunun yanı sıra şirket, yapay zeka ekosistemine önemli yenilikler getiriyor.

Apple’ın yeni yazılım güncellemesi, şirketin diğer ürün ekosistemi için yayınlanan yeni yazılımlarla birlikte geliyor. iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27, tvOS 27 ve HomePod için de yeni güncellemeler karşımıza çıkıyor.

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Siri AI için önemli iyileştirmeler yapıldı

9to5Mac’in haberine göre Apple’ın yeni Beta güncellemesinin odak noktasında yapay zeka destekli Siri asistanı yer alıyor. Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere odaklanarak asistan hizmeti için önemli bazı dokunuşlarda bulunuyor.

iOS 27 Beta 2 güncellemesi ile beraber Siri AI karmaşık komutları anlama konusunda ciddi iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Akıllı asistan hizmeti artık ekrandaki içeriği algılama ve uygulamalar arası işlem yapma konusunda daha esnek bir deneyim ortaya koyuyor.

Şirket ayrıca Siri AI’ın yanıt sürelerini kısaltmak için de çeşitli optimizasyonlar sunuyor. Bununla birlikte bildirim özetleri ve gelişmiş metin yazma araçlarına da iyileştirmeler getiriliyor.

Apple harcamalarınızı kontrol altına almanızı sağlıyor

iOS 27 Beta 2 güncellemesi ile gelen yeniliklerden bir diğeri de ilk Beta sürümünde bazı seçilmiş ülkelerde yayınlanan ve şimdi ilk kez ABD’de kullanıma sunulan Spending Insights özelliği oluyor.

Apple’a göre bu özellik; harcamalarınızın, finansal işlemlerinizin, bağlı hesaplardaki bakiyelerinizin ve daha birçok şeyin nasıl performans gösterdiğini grafikler halinde ayrıntılı olarak gösterdiği belirtiliyor.

Şirketin bu noktadaki amacı, tıpkı Sağlık uygulamasında hayati belirtilerinizi takip ettiğiniz gibi, finansal hayatınızı daha kolay bir şekilde takip edebilmeniz olarak belirtiliyor.

Son olarak Siri AI nedir, nasıl kullanılır ve hangi cihazlarda destekleniyor gibi konuları merak ediyorsanız, ilgili içeriğimize göz atarak konuya ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Ayrıca iPhone’lara gelen yeni özellikleri herkesten önce deneyimlemek istiyorsanız, Apple Developer programına kayıt olarak iOS 27 Beta sürümünü indirebilirsiniz.