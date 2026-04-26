Galaxy S25 ve S24 için yayınlanan son güncelleme bataryaları adeta sömürüyor

Samsung'un cihazları iyileştirmek amacıyla sunduğu Nisan 2026 güvenlik güncellemesi, Galaxy S25 ve S24 serilerinde olağandışı pil tüketimine sebep olmaya başladı.

Kullanıcıların şarj seviyeleri birkaç saat içinde sıfıra inerken telefonların şarj olma esnasında yavaşlaması ve aşırı ısınması büyük endişe yarattı.

Şirket tarafında sessizlik sürerken asıl hatanın arka planda güncellenen Knox Matrix ve veri tüketen Mobil Hizmetler servislerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Samsung’un rutin olarak sunmuş olduğu Nisan 2026 güvenlik güncellemesinin, Galaxy S25 ve S24 serisi telefonlarda ciddi şarj sorunlarına yol açtığı tespit edildi. Güncellemenin ardından cihazların saatler içinde kapandığı bildiriliyor. Anormal aşırı ısınma şikayetleri de her geçen gün artıyor.

Samsung, Galaxy S25 ve S24 serisi akıllı telefonları için Nisan 2026 dönemi güvenlik güncellemesini yayınladı. Güvenlik güncellemeleri normal şartlarda telefonlarda bulunan açıkları kapatmak için düzenli olarak yayınlanır. Ancak söz konusu yamanın, telefonların bataryalarını adeta sömürerek kullanıcıları mağdur ettiği rapor edildi.

Cihazların şarjı saatler içinde sıfırlanıyor

Güney Kore’de başlayıp tüm dünyaya yayılan raporlara göre, önceden tam gün dayanan akıllı telefonların şarjının yüzde 90 seviyelerinden birkaç saat içinde tamamen sıfıra indiği aktarıldı. Günlük standart kullanım sırasında dahi cihazların anormal derecede ısındığı belirtildi.

Üstelik ağır oyunlar oynamadan veya kamera ile çekim yapmadan ortaya çıkan aşırı ısınma, Samsung kullanıcılarını endişelendiriyor. Cihazların, adaptöre bağlandığında yavaş dolum gerçekleştirdiği ve fişe takılıyken de sıcaklık artışı yaşanmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sorunun arka planında hangi sistemler yatıyor?

Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Teknoloji meraklıları çözümü kendi imkanlarıyla bulmaya çalışırken, sistemsel olarak iki ana şüpheli üzerinde duruluyor: Knox Matrix ve Mobil Hizmetler.

Yeni yamanın arka planında sessizce güncellenen Knox Matrix yazılımının, cihazlar arası senkronizasyon ile güvenlik kontrollerini tetikleyerek aşırı enerji tükettiği düşünülüyor. Sistemin Mobil Hizmetler bölümüne bakıldığında ise ilgili uygulamaların anormal derecede yüksek veri kullandığı tespit edildi. Arka planda sürekli şirket sunucularıyla iletişim kurulması, batarya tüketimini hızlandıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Geçici çözümler fayda etmiyor

Hatalı güncellemeden etkilenen kişiler; telefonu Güvenli Mod’da başlatmak, önbellek bölümünü temizlemek, pil tasarrufunu açmak ve bazı hizmetleri devre dışı bırakmak gibi çeşitli yöntemler denediklerini söyledi. Ancak hiçbir adım kalıcı iyileşme sağlamadı. Güvenli Mod seçeneğinin geçici olarak rahatlama sunduğu söylense de normal moda dönüldüğünde şarj tüketimi aynen devam ediyor. Yakın zamanda şirketin acil bir düzeltme yaması yayınlaması bekleniyor.