iPhone 18 Pro’nun ekran tasarımındaki değişim sızdırıldı

iPhone 18 Pro'ya ait olduğu iddia edilen CAD dosyaları sızdırıldı.

Apple'ın yeni amiral gemisi, Dinamik Ada tasarımını küçültecek.

Ekran altı Face ID teknolojisinin kullanılmasıyla beraber paneldeki fiziksel çentiğin daralması ve daha temiz bir ön yüzey sunulması bekleniyor.

Amiral gemisi sınıfında rekabet edecek iPhone 18 Pro’ya ait yeni CAD görüntüleri, Dinamik Ada’nın geleceği hakkındaki tartışmayı yeniden alevlendirdi. Ortaya çıkan görseller, Apple’ın bir sonraki nesilde etkileşimli çentik boyutunu nihayet küçültebileceğini gözler önüne seriyor.

Bu küçük ama dikkat çekecek önemli değişiklik, kullanılabilir ekran alanını optimize ederek kullanıcılara daha temiz bir ön tasarım sunmayı vaat edecek.

iPhone 18 Pro tasarımı internete sızdı

@earlyappleleaks adlı X kullanıcısının iddialarına göre yeni teknik şemalar daha küçük bir Dinamik Ada işlemcisini doğruluyor. Bu CAD dosyaları, resmi lansmandan aylar önce aksesuar üreticileriyle paylaşılan endüstriyel planlar olarak biliniyor.

Ekranın altına Face ID sensörleri yerleştirilerek bileşen boyutunun küçültülmesi mümkün olacak. Bu teknoloji, şu anda ekranın üst kısmında görünür alanı kaplayan fiziksel yapının bir kısmının gizlenmesini sağlayacak.

Bununla birlikte daha önceki prototipler, Apple’ın tamamen ekran içi tasarıma doğru bu adımı atmak için görünmez bileşenler üzerinde çalıştığını zaten göstermişti. Ayrıca Bloomberg’den Mark Gurman gibi analistler de Apple’ın Dinamik Ada özelliğini tamamen ortadan kaldırmadan küçültmeyi planladığını doğruluyor.

Geçen yıl iPhone 17 Pro hakkında da benzer söylentiler dolaşmıştı. Fakat cihazlar piyasaya sürüldüğünde bu fiziksel değişiklik gerçekleşmedi. Bu nedenle de mevcut beklentilerin kesin olarak doğrulanmasını beklememiz gerekecek.

iPhone 18 Pro serisinin, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’uyla birlikte bu sonbaharda duyurulması bekleniyor. Yeni bir lansman stratejisi kapsamında standart iPhone 18 modeli 2027’nin başlarında piyasaya sürülecek. Bu stratejik lansman değişikliği, şirketin “ultra premium” cihazlarına önemli tatil sezonunda tam olarak odaklanmasını sağlayacak.

iPhone 18 Pro’nun muhtemel özellikleri

Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Retina XDR OLED ekran, ekranın altında Face ID özellikli daha küçük Dinamik Ada

İşlemci: Apple A20 Pro / 5G uydu bağlantılı Apple C2 modem

Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar dahili depolama alanı

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Selfie kamerası: Otomatik odaklamalı 18 MP ön kamera

Arka kamera: Değişken diyafram açıklığına ve sensör Kaydırma sabitleme özelliğine sahip 48 MP ana sensör / 48 MP sensörlü periskop lens / 48 MP sensörlü ultra geniş açılı lens

Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Batarya kapasitesi: 4.252 mAh pil ve 25W’a kadar hızlı şarj desteği