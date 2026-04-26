    iOS 26.4.1 ile Çalınan Cihaz Koruması standart hale geliyor

    iOS 26.4.1 güncellemesi, "Çalınan Cihaz Koruması" özelliğini varsayılan olarak otomatik aktif hale getiriyor.
    • Apple, iOS 26.4.1 ara güncellemesiyle sistemdeki bazı kritik hata düzeltmelerine odaklanıyor.
    • Güncellemenin en önemli özelliği ise "Çalınan Cihaz Koruması" seçeneğinin varsayılan olarak aktif hale gelmesi oluyor.
    • Bu yenilik sayesinde cihaz, ev ya da iş gibi güvenli konumların dışındayken hassas işlemlerde Face ID veya Touch ID zorunlu kılıyor.

    Teknoloji devi Apple, yakın zaman önce yayınlanan iOS 26.4.1 güncellemesi ile birlikte Çalınan Cihaz Koruması özelliğini artık standart hale getiriyor. İlk bakışta küçük çaplı bir yenilik gibi görünen bu hamle, aslında kullanıcı güvenliğini artırmak adına hayati bir değişikliği beraberinde getiriyor.

    Elbette ki iOS 26.4.1’in tek yeniliği bununla sınırlı değil. Güncelleme ayrıca iCloud platformunda yer alan bir güvenlik açığını gideriyor ve diğer hata düzeltmelerini de içeriyor. İşte ayrıntılar…

    iPhone’unuz hırsızlara karşı otomatik olarak korunacak

    Apple’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çalınan Cihaz Koruması özelliği, cihazınız eviniz gibi bilinen yerlerden uzaktayken kişisel bilgilerinizi korumaya odaklanıyor:

    “Çalınan Cihaz Koruması, iPhone’unuz eviniz veya iş yeriniz gibi tanıdık yerlerden uzaktayken ek bir güvenlik katmanı sunuyor ve iPhone’unuz çalınırsa hesaplarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumaya yardımcı oluyor.”

    Çalıntı Cihaz Koruması özelliğinin uyumlu cihazlarda kullanıcı tarafından “Ayarlar > Yüz Tanıma ve Parola > Çalıntı Cihaz Koruması” bölümünden, cihazın kilit açma kodunu yeniden girdikten sonra etkinleştirilebileceğini ya da devre dışı bırakılabileceğini hatırlatmakta fayda var.

    CNET’in haberine göre bu alanda, etkinleştirmenin ya da devre dışı bırakmanın yanı sıra iki olası seçenekle nerede çalışmasını tercih ettiğinizi de yapılandırabilirsiniz. “Alışılmış yerlerden uzakta” ve “her zaman” seçeneklerinden ilki, varsayılan olarak etkinleştiriliyor.

    Apple tarafından sağlanan güncellemeler yalnızca sistem işlevlerini ve ayarlarını değiştirmeyi değil, aynı zamanda önemli güvenlik düzeltmelerini de uygulamayı amaçlıyor. Dolayısıyla da mümkün olduğunca cihazınızı kontrol etmeniz ve güncellemenizde fayda var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

