Samsung Galaxy S24 modelleri, S26’nın yapay zeka özelliklerine kavuştu

Samsung Galaxy S24 serisi One UI 8.5 güncellemesiyle beraber S26’nın gelişmiş yapay zeka özelliğine ulaştı.

Güncellemeyle birlikte içerik üreticileri için Creative Studio ve geliştirilmiş fotoğraf düzenleme asistanı sunuluyor.

Aynı zamanda akıllı çağrı yanıtlama, transkripsiyon desteği ve üçüncü taraf uygulama entegrasyonuna sahip ses silgisi de geliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisi akıllı telefon modelleri için One UI 8.5 güncellemesi ile birlikte yeni yapay zeka özellikleri sunuyor. Şu anda amiral gemisi Galaxy S26 ailesinde yer alan gelişmiş AI yetenekleri, geri dönük olarak 2024 yılında piyasaya sürülen üst düzey telefonlara da getiriliyor.

Samsung bu önemli güncelleme ile birlikte ileri seviye telefonlar arasındaki kullanıcı deneyimi farkını kapatmaya çalışıyor. Şirket, çok sayıda ilgi çekici yapay zeka aracını Galaxy S24 kullanıcılarıyla buluşturuyor.

One UI 8.5 ile Galaxy S24’e gelen yeni özellikler

Samsung bu hafta itibarıyla Galaxy S24 serisini en yeni Galaxy S26 ailesinden gelen daha fazla yapay zeka özelliğiyle güncelledi. Entegre edilen AI özellikleri arasında Creative Studio, akıllı çağrı yanıtlama, geliştirilmiş Fotoğraf Asistanı ve daha yetenekli bir Audio Eraser özelliği yer alıyor.

Bu araçların gerçekleştirdiği temel görevler arasında, çağrıları yanıtlayabilme ve transkript sağlayabilme özelliğiyle akıllı çağrı sınıflandırması, üretken görüntü düzenleme ve etiket oluşturma yer alıyor. Ayrıca genişletilmiş görüntü düzenleme yetenekleri ve ses dosyalarını silmek için üçüncü taraf uygulamalarına destek de sunuluyor.

SamMobile’a göre Samsung’un bu hamlesi, 2026 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarında bulunan yapay zeka özelliklerini eski modellere de getirme sözünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta Galaxy Z Fold 7’nin de aynı özelliklere kavuştuğunu hatırlatmakta fayda var.

Şimdilik güncelleme yalnızca One UI 8.5’in Beta sürümünü çalıştıran cihazlarda kullanılabiliyor. Manuel olarak güncellemek için “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak.

Eğer One UI 8.5 güncellemesini henüz alamadıysanız, bir süre daha beklemeniz gerekecek. Zira Samsung şu anda güncellemeyi dünya genelinde kademeli olarak kullanıcılara dağıtıyor.