Samsung Galaxy S24 FE ve S23 FE için beklenen güncelleme çıktı

Samsung, Nisan 2026 güvenlik yamasını Galaxy S24 FE ve S23 FE için yayınlamaya başladı.

Güncelleme, sistem kararlılığını artırıyor ve toplamda 47 kritik güvenlik açığını düzeltiyor.

Güney Kore'de başlayan dağıtımın ilerleyen günlerde Türkiye ve diğer ülkelere de ulaşması bekleniyor.

Samsung, Nisan 2026 güvenlik yamasını daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak şirket, Galaxy S24 FE ve S23 FE modellerine de genişletti. İlk olarak amiral gemisi cihazlarına odaklanan marka, şimdi “Fan Edition” cihazlarını da unutmadığını bizlere gösterdi.

Yayınlanan yeni güncelleme, kullanıcıları çeşitli tehditlere karşı koruyor ve günlük kullanımda akıcılığı artıran optimizasyonlar getiriyor. “FE” modellerine sahip olan kullanıcılar, markanın amiral gemisi modellerine uygun fiyatlı sürümlerden önce öncelik veren kademeli takvimi nedeniyle gecikme yaşadı.

Samsung toplamda 47 güvenlik açığını gideriyor

SamMobile’ın haberine göre yeni yazılım güncellemesi, Android ve Samsung’un tescilli arayüzünde tespit edilen 47 güvenlik açığını gideriyor. Bu adım, üst düzey orta sınıf cihazların korunmasına yönelik kararlılığı güçlendiriyor.

İlk olarak Güney Kore’de kullanıma sunulan S24 FE için güncelleme S721NKSSBCZD2 yapı numarasına sahipken, S23 FE ise S711NKSSEDZCH sürümünü alıyor. Yama, veri korumasının yanı sıra, donanımın üreticinin yerel uygulamalarıyla daha verimli çalışmasını sağlayarak sistemin derin katmanlarında da etkili oluyor.

Güncelleme ayrıca yavaşlamalara neden olan geçici dosyaları ve birikmiş önbellekleri ortadan kaldırarak sessiz bir dahili temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Bu bakım, performans ve pil tüketimi arasındaki dengeyi optimize ediyor.

Samsung’un Nisan ayı güvenlik güncellemesi, Android 16 QPR2 tabanlı One UI 8.5 için stratejik bir hazırlık niteliğinde karşımıza çıkıyor. Yeni arayüz, mevcut One UI 8.0’ı aşan görsel bir yenileme ve benzeri görülmemiş üretkenlik özellikleri vaat ediyor.

Yeni sistemin kararlı sürümünün bu ayın sonuna kadar, Galaxy S25 serisiyle başlayarak yayınlanması bekleniyor. İndirme işleminin önümüzdeki günlerde Türkiye ve diğer küresel pazarlara ulaşması bekleniyor.

Güncelleme durumunu manuel olarak kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak.

Samsung Galaxy S24 FE ve S23 FE özellikleri

Galaxy S24 FE Galaxy S23 FE Ekran 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X, FHD+, 120 Hz 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X, FHD+, 120 Hz İşlemci Samsung Exynos 2400e Gelişmiş 4 nm Çip RAM 8 GB 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP (Geniş) + 8 MP (3x Telefoto) 50 MP + 12 MP (Geniş) + 8 MP (3x Telefoto) Ön kamera 10 MP 10 MP Batarya 4.700 mAh (25W Hızlı Şarj) 4.500 mAh (25W Hızlı Şarj) Boyutlar 162 x 77,3 x 8 mm 158 X 76,5 X 8,2 mm* Ağırlık 213 gram 209 gram* Bağlantı 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, USB-C 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.3, GPS İşletim sistemi Android 14 (One UI 6.1) Android 13 (One UI 5.1)