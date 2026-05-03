Samsung Galaxy M16 için beklenen güncelleme geç de olsa geldi

Reklam

Galaxy M16 için Nisan 2026 güvenlik yaması yayınlandı.

Güncelleme, Android ve One UI arayüzündeki hataları düzeltmeye odaklanıyor.

Aynı zamanda sistem genelinde performans iyileştirmeleri sağlanıyor.

Kademeli olarak dağıtılan güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Samsung’un popüler orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy M16 için beklenen Nisan 2026 güvenlik yaması geç de olsa nihayet yayınlandı. Sistem güvenliğini en üst seviyeye taşımayı vaat eden bu güncelleme, Android ve One UI arayüzünde yer alan onlarca kritik hatayı düzeltiyor.

Mayıs ayı başlamış olmasına rağmen Nisan ayının güncellemesini yeni Galaxy M16’ya getiren Samsung, şu anda güvenlik yamasını kademeli olarak kullanıcılara dağıtıyor. Güncellemenin ilerleyen günlerde Türkiye’deki modellere de ulaşması bekleniyor.

Reklam

Galaxy M16’da güvenlik açıkları kapatılıyor

Sarthak Pathare tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre yeni güncelleme M166PXXS5CZD2 sürüm numarasıyla karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte yazılım, aşağıdaki ekran görüntüsünden de anlaşıldığı üzere yaklaşık 304 MB boyutunda sunuluyor.

Geçen ay yayınlanan yama, hem Android sisteminde hem de özellikle One UI özel arayüzünde bulunan güvenlik açıklarına yönelik toplam 47 düzeltme içeriyor. Samsung bunlardan bazılarını kritik olarak sınıflandırılıyor. Yani kullanıcıların yeni güncellemeyi bir an önce cihazlarına kurması gerekiyor.

Samsung Galaxy M16 modelinin şirket tarafından Güney Kore ve Hindistan gibi uluslararası pazarlarda sınırlı sayıda piyasaya sürülen bir akıllı telefon olduğunu belirtmekte fayda var. Cihaz, geçen yıl Ekim ayında One UI 8 ve Android 16 ile birlikte sunulmuştu.

Galaxy M16 kullanıcıları şu anda en son güncellemeyi alıp alamayacağını manuel olarak kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını sırasıyla takip edebilir. Fakat Türkiye’deki kullanıcıların önümüzdeki günlerde bu güncellemeye ulaşması bekleniyor.

Samsung Galaxy M16 teknik özellikleri

Boyut: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 192 gram

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, P2 ve USB-C

Batarya kapasitesi: 25W şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile kutudan çıkıyor