iOS 19, Apple Intelligence+ ücretli abonelik sistemiyle gelebilir

Apple geçen ay gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde iPhone cihazları için geliştirilen yeni iOS 18 işletim sistemi ile karşımıza çıktı. Şu anda Beta güncellemesi ile kullanıcılara dağıtılan yazılım Eylül ayında gelecek iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte kararlı sürümüyle tüm uyumlu modellere sunulacak. Birçok ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapan güncellemenin heyecanı kullanıcılar arasında devam ederken, Apple’ın şimdiden iOS 19 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iOS 19 işletim sistemi ile birlikte bu yıl tanıtılan yeni yapay zeka işlevlerini daha da genişletmeyi amaçlıyor. Apple Intelligence adı altında duyurulan yapay zeka hizmeti, şirketin yeni güncellemesinde daha gelişmiş bir yapıya sahip olacak.

Ürün ekosisteminde bir sonraki güncellemeler için harekete geçen Apple, her bir yazılım için özel bir kod ismi belirledi. iOS 19’un kod adı “Luck” olarak belirtildi. macOS 16 yazılımı “Cheer”, watchOS 12’nin “Nepali” ve son olarak visionOS 3’ün ismi “Discovery” olarak karşımıza çıktı.

Apple Intelligence+ yapay zeka yeteneklerini ücretli olarak sunacak

Bloomberg editörü Mark Gurman’ın Power On haber bülteninde paylaştığı bilgilere göre iPhone cihazlarına gelecek bir sonraki büyük güncelleme ile ilgili ilk detaylar belli oldu. Önümüzdeki yıl WWDC 2025 etkinliğinde duyurulacak olan yazılımın yapay zeka konusunda daha işlevsel bir yapıya ulaşacağı ifade ediliyor.

Aktarılan bilgiler doğrultusunda şirket Apple Intelligence+ adlı ücretli bir hizmetle karşımıza çıkacak. Kullanıcılar için birinci sınıf bir deneyime ev sahipliği yapacak hizmet, aylık ya da yıllık olarak ödeyeceğiniz belirli bir ücret karşılığında gelişmiş AI özellikleri sunacak.

Apple Intelligence+ abonelik hizmeti ile birlikte Apple yapay zeka konusunda iPhone kullanıcılarına üst düzey bir deneyim yaratacak. Cihazların kullanım ömrünü uzatmaya ve şirketin pazardaki başarısını sürdürmeye yardımcı olan yazılım, Samsung tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan Galaxy AI yapay zeka hizmetine karşı rekabeti daha üst bir noktaya çıkaracak.

iOS 19’a gelecek yapay zeka işlevleri yalnızca mevcut özelliklerin iyileştirilmesini içermeyecek. Bunun yanı sıra şirket ayrıca daha önce görmediğimiz bir dizi özelliği de kullanıcıların erişimine sunacak. Kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanan hizmet, muhtemelen daha akıllı bir sanal asistan desteğiyle kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını başarıyla yerine getirecek.

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