Instagram mesajlarına “müstehcenlik koruması” özelliği geliyor

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, özel mesajlar (DM’ler) için geliştirdiği yeni “müstehcenlik koruması” özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

Uygulamalara gelecek yeni özellikleri önceden sızdırmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi, bu kez Instagram’ın yeni “müstehcenlik koruması” özelliğini paylaştı. Buna göre artık DM’den gönderilen çıplaklık içeren fotoğraflar otomatik olarak bulanıklaştırılacak.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀 ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

Uygulamada ekranda beliren açıklamada, kullanılan cihazda yer alan teknoloji kullanılarak özel mesajlar (DM) üzerinden gönderilen ve müstehcenlik içeren fotoğrafların sansürlenebileceği belirtiliyor. Instagram’ın ise bu fotoğraflara herhangi bir şekilde erişemeyeceğinin de altı çiziliyor.

Açıklamada ayrıca, ilgili fotoğrafların kullanıcı fotoğrafları açana kadar bulanık olarak kalacağı da belirtiliyor. Yani çıplaklık içeren tüm fotoğraflar önce otomatik olarak bulanıklaştırılacak, kullanıcının fotoğrafı görüntülemesiyle bu sansür ortadan kalkacak.

Kullanıcıların bu özelliği Instagram ayarları üzerinden kapatıp açabileceği de verilen bilgiler arasında.

Instagram değil, cihazın kendisi yapacak

Burada kritik nokta ise Instagram’ın bunu kullanılan cihazın teknolojisini kullanarak yapması. Instagram, kendisinin ilgili fotoğrafları hiçbir şekilde görmeyeceğini, gizliliğin cihazda özel olarak kalacağını belirtiyor. Bu da cihaz üreticisinin (örneğin Apple’ın) bu fotoğraflara erişim sağlayıp sağlamayacağını akıllara getiriyor.

Apple ise konuyla ilgili olarak, fotoğrafları kendi sunucularına yüklemediğini ve fotoğraf analizlerinin makine öğrenimi teknolojisi ile cihazda yerel olarak yapıldığını belirtiyor.

Testleri devam eden bu özelliğin herkesin kullanımına ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak özellikle istemediği halde DM’ler üzerinden çıplak fotoğraflara maruz kalan kullanıcılar için faydalı bir özellik olacak gibi görünüyor diyebiliriz.

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