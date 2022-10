Instagram mesajlarına “müstehcenlik koruması” özelliği geliyor

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, özel mesajlar (DM’ler) için geliştirdiği yeni “müstehcenlik koruması” özelliği üzerinde çalışmalara başladı.

Uygulamalara gelecek yeni özellikleri önceden sızdırmasıyla tanınan Alessandro Paluzzi, bu kez Instagram’ın yeni “müstehcenlik koruması” özelliğini paylaştı. Buna göre artık DM’den gönderilen çıplaklık içeren fotoğraflar otomatik olarak bulanıklaştırılacak.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀

ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

