Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? (2022)

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, son yılların en çok kullanılan platformlarından biri olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ancak özellikle Türkiye’de Instagram’da yeni hesap açan kullanıcıların sayısı kadar; platformdan ayrılmak isteyen, Instagram hesabını silmek isteyen veya Instagram hesabını dondurmak isteyen (geçici olarak kapatmak isteyen) kullanıcıların sayısı da her geçen gün artıyor.

Türkiye’deki birçok Instagram kullanıcısı, Instagram’dan sıkıldığı, Instagram’ın bağımlılık yarattığı veya Instagram’ın artık eskisi kadar keyif vermediği gibi gerekçelerle Instagram’a ara vermek ve Instagram hesabını dondurmak için yapılması gerekenleri merak ediyor. Bu yazımızda ise herhangi bir silme işlemi yapmadan Instagram hesap dondurma işlemlerinin nasıl yapıldığını, Instagram hesabının nasıl askıya alınabileceğini adım adım anlatmaya çalışacağız.

NOT: Instagram hesap dondurma işlemleri mobil uygulama üzerinden yapılamamaktadır. Dolayısıyla aşağıdaki işlemleri mobil tarayıcı veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Adım adım Instagram hesabı dondurma (resimli anlatım)

1. Bilgisayar veya mobil tarayıcı üzerinden instagram.com‘u ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın.

2. Sağ üst kısımda yer alan Profil ikonuna tıklayarak profil sayfanıza gidin ve açılan ekrandan Profili Düzenle seçeneğine tıklayın.

3. Açılan sayfada sağ alt kısımda bulunan Hesabımı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklayın.

4. Açılan ekranda “Hesabını neden kapatıyorsun?” sorusuna uygun cevabı verin (örn: “Ara vermek istiyorum”), Instagram şifrenizi girin ve son olarak Hesabı Geçici Olarak Kapat butonuna tıklayın.

Hepsi bu kadar. Artık Instagram hesabınız Instagram’da görünmeyecek ve siz Instagram hesabınıza yeniden giriş yapana kadar bu dondurma işlemi sürecektir.

NOT: Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Instagram dondurma linkine doğrudan ulaşabilirsiniz.

Instagram Dondurma Linki: instagram.com/accounts/remove/request/temporary

Instagram hesap dondurma ile ilgili sıkça sorulan sorular (SSS)

Instagram hesap silme ile Instagram hesap dondurma arasındaki farklar nelerdir?

Hesap dondurma ile hesap silme işlemleri tamamen farklı işlemlerdir. Instagram hesabınızı geçici olarak kapattığınızda, yani hesabınızı dondurduğunuzda profiliniz, fotoğraflarınız, etkileşimleriniz (yorumlar, beğeniler vs.) silinmez ve hesabınızı yeniden aktif ettiğinizde hepsi geri gelir. Silme işleminde ise bunları geri alamazsınız.

Instagram hesap dondurma işlemi mobil uygulama üzerinden nasıl yapılır?

Instagram hesabını geçici olarak kapatma işlemi sadece mobil tarayıcı veya bilgisayar üzerinden yapılabilmektedir. Mobil uygulama üzerinden dondurma işlemi yapılamamaktadır.

Dondurulmuş Instagram hesapları aramalarda çıkar mı?

Instagram hesabınızı geçici olarak kapattığınızda yani dondurduğunuzda hesabınız aramalarda gözükmez. Bu sebeple hesabınızı dondurduğunuzda kimse sizi bulamaz, dolayısıyla takipten de çıkamaz.

Bir kişinin Instagram hesabını dondurduğu nasıl anlaşılır?

Instagram hesabı dondurulan kişiler aramalarda gözükmeyeceği için ilgili kişinin hesabının dondurulduğu veya silindiği anlaşılamaz.

Instagram hesabı dondurduktan sonra fotoğraflar gider mi?

Instagram hesabını dondurduktan sonra fotoğraflarınız silinmez; sadece gizlenir. Instagram hesabınızı yeniden aktif ettiğinizde ise tüm fotoğraflarınız geri yüklenir. Ancak bazı durumlarda hesabın aktif edilmesinin ardından bazı fotoğrafların yüklenmediği durumlar olabilir. Endişe etmenize gerek yok, zira bu durum geçicidir ve bir süre sonra fotoğraflarınızın tamamı geri gelecektir.

Instagram dondurma işlemi kaç günde bir yapılabilir?

Dondurulmuş Instagram hesabınızı tekrar aktif hale getirdiğinizde, yeniden dondurma işlemi yapabilmek için en az 7 gün, yani 1 hafta geçmiş olması gerekir. Yani dondurma işlemleri 7 gün içinde sadece bir kez yapılabilmektedir.

Dondurulmuş Instagram hesabı nasıl aktif edilir?

Dondurmuş olduğunuz Instagram hesabınızı aktif etmek için hesabınıza giriş yapmanız yeterlidir. Ancak hesabınızı yeniden aktif etmek için dondurduktan sonra 24 saat beklemeniz tavsiye edilmektedir. Giriş yaptıktan sonra profil bilgileriniz, fotoğraflarınız ve etkileşimleriniz geri gelecektir.