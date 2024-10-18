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    Instagram genç kullanıcıları cinsel dolandırıcılıklara karşı koruyacak

    Meta'nın açıklamasına göre Instagram gençleri cinsel şantaj dolandırıcılıklarına karşı koruyacak yeni özelliklere sahip oldu.
    Instagram cinsel dolandırıcılığa karşı güvenlik özellikleri

    Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram, özellikle de gençleri platformdaki cinsel şantaj dolandırıcılıklarından korumayı amaçlayan bir dizi yeni güvenlik özelliğini duyurdu. Şirketin duyurduğu bu yeni çalışma, sosyal ağlarındaki genç kullanıcıların korunmasına ilişkin soruların arttığı bir dönemde kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

    Instagram’a gelen güvenlik odaklı yeni özellik, potansiyel olarak şüpheli hesapların gençleri hedeflemesini zorlaştıracak. Bu hesaplardan gelen arkadaşlık istekleri otomatik olarak spam klasörüne gönderilecek ya da tamamen engellenecek. Kullanıcılar özellikle de farklı bir ülkeden geliyor gibi görünen şüpheli hesaplardan mesaj aldıklarında yeni uyarı sistemi sayesinde bilgilendirilebilecek.

    Instagram’dan güvenlik odaklı yeni özellikler

    Meta aynı zamanda halihazırda gençleri takip eden şüpheli hesaplara da kısıtlamalar uygulayarak gençlerin takipçi listelerini ve etiketlendikleri gönderileri görüntülemelerini engelleyecek. Instagram potansiyel olarak kötü niyetli profilleri belirlemek için hesabın yaşı ve iletişime geçilen gençle ortak takipçilerin bulunup bulunmadığı gibi çeşitli faktörleri analiz edecek.

    Bununla birlikte Instagram’a gelen bir diğer önemli yenilik ise uygulamanın geçici mesajlaşma özelliği kullanılarak doğrudan mesaj yoluyla paylaşılan görsellerin ekran görüntülerini ya da ekran kayıtlarını engellemek olacak.

    Platform ayrıca çıplaklık koruma özelliğini tüm gençleri kapsayacak şekilde genişletecek. Uygulamaya gelecek yeni güvenlik özelliği, doğrudan mesaj yoluyla paylaşılan içerikte çıplaklık tespit ettiğinde görüntüleri otomatik olarak bulanıklaştıracak.

    Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından hazırlanan yakın tarihli bir rapor, Instagram’ın suçlular tarafından potansiyel kurbanlarla ilk temas kurmak için en çok kullanılan platformlardan biri olduğunu belirledi.

     

    Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’nden Kıdemli Başkan Yardımcısı John Shehan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    “Cinsel şantaj dolandırıcılıklarındaki çarpıcı artış, çocuklar ve gençler üzerinde ağır bir bedel oluşturuyor ve çevrimiçi baştan çıkarma raporları 2021’den 2023’e yüzde 300’den fazla arttı. Bu tür kampanyalar, ailelerin bu tehditleri erken fark etmelerine yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyulan eğitimi getiriyor. Gençleri bilgiyle donatarak ve onları NCMEC’nin CyberTipline ve Take it Down gibi kaynaklara yönlendirerek onları çevrimiçi sömürünün kurbanı olmaktan daha iyi koruyabiliriz.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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