Instagram da Twitter gibi doğrulama rozetlerinden ücret alacak

Meta çatısı altında hizmet vermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram yeni bir özellik için kolları sıvadı. Bilindiği üzere Instagram, uzun bir süredir tanınmış kişileri ve markaları etiketlemek için ‘mavi tik doğrulama rozeti’ özelliğini sunuyor. Şimdiye kadar ünlü isim ve markalar bu işleve tamamen ücretsiz bir şekilde erişebilirken, ne yazık ki çok yakında bu durumun değişeceği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Twitter platformunda da epeydir aynı özellik yer alıyor. Fakat Elon Musk yönetimindeki platform, geçtiğimiz haftalarda mavi tik doğrulama rozetlerini ücretli bir hale getirmeye karar vermişti. Twitter Blue aboneliği elde eden tüm kullanıcı ya da markalar, doğrulanmış hesaplara sahip olmaya başladı. Twitter’ın almış olduğu bu kadar, sosyal medya kullanıcıları tarafından halen daha eleştirilmeye devam ederken, ortaya çıkan son gelişmelere göre Instagram da aynı adımı atmaya karar vermiş görünüyor.

Instagram mavi tik doğrulama rozeti için ücret alacak

Instagram çok yakında mavi tik doğrulama rozeti elde etmek isteyen kullanıcılar için aylık ücret almaya başlayacak. Gündeme gelen bu flaş iddia, tersine mühendis Alessandro Paluzzi tarafından açıklandı. Şimdiye kadar yapmış olduğu isabetli tahminler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran isim, yine oldukça ses getirdi.

Alessandro Paluzzi’nin iddialarına göre Instagram uygulama kodları arasında ilginç bir detay yer alıyor. Meta’nın sosyal medya platformu, tıpkı Elon Musk yönetimindeki Twitter platformunun yaptığı gibi, mavi tik doğrulama rozetlerinden aylık düzenli olarak ücret talep etmeye başlayacak. Paluzzi, şu açıklama ile söz konusu yeniliğin geleceğini vurguladı:

“IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” ve “FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV” kod satırlarında açıkça “Ücretli Mavi Rozet” yazıyor.

#Instagram is working on a subscription plan which includes the blue badge 👀 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2023

Yukarıdaki kod satırlarında yer alan FB ve IG ifadeleri, Facebook ve Instagram’a açıkça atıfta bulunuyor. Dolayısıyla Meta şirketinin mavi tik doğrulama rozetlerini yalnızca Instagram’da değil, Facebook platformunda da ücretli bir hale getireceği anlaşılıyor. Çok yakında her iki sosyal ağda da bu özellik, artık yalnızca parayla erişilebilir olacak.

Instagram mavi tik doğrulama rozeti elde etmek isteyen kullanıcılara şimdilik ücretsiz bir şekilde destek sağlıyor. Mavi tik almak isteyenlerin aşağıdaki adımları tamamlaması gerekiyor:

Profilinizin güncel ve açık olmasını sağlayın. Adınızı veya markanızın adını doğru bir şekilde güncelleyin. Profilinizin tam olarak doldurulmuş ve güncel bir durumda olmasını sağlayın. Instagram’ın doğrulama için belirlediği kriterlere uymaya çalışın. Profilinizde doğrulama için isteyebileceği diğer bilgileri ekleyin. Doğrulama için başvuru yapmak için Instagram Yardım Merkezi’ne gidin ve doğrulama isteği oluşturun.

Not: Instagram doğrulama rozeti verilme kriterleri ve başvuru süreci sürekli olarak değişebilir. Ancak maalesef başvuruların kabul edilme oranı oldukça düşüktür.