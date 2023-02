Instagram da Twitter gibi doğrulama rozetlerinden ücret alacak

Meta çatısı altında hizmet vermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram yeni bir özellik için kolları sıvadı. Bilindiği üzere Instagram, uzun bir süredir tanınmış kişileri ve markaları etiketlemek için ‘mavi tik doğrulama rozeti’ özelliğini sunuyor. Şimdiye kadar ünlü isim ve markalar bu işleve tamamen ücretsiz bir şekilde erişebilirken, ne yazık ki çok yakında bu durumun değişeceği ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Twitter platformunda da epeydir aynı özellik yer alıyor. Fakat Elon Musk yönetimindeki platform, geçtiğimiz haftalarda mavi tik doğrulama rozetlerini ücretli bir hale getirmeye karar vermişti. Twitter Blue aboneliği elde eden tüm kullanıcı ya da markalar, doğrulanmış hesaplara sahip olmaya başladı. Twitter’ın almış olduğu bu kadar, sosyal medya kullanıcıları tarafından halen daha eleştirilmeye devam ederken, ortaya çıkan son gelişmelere göre Instagram da aynı adımı atmaya karar vermiş görünüyor.

Instagram çok yakında mavi tik doğrulama rozeti elde etmek isteyen kullanıcılar için aylık ücret almaya başlayacak. Gündeme gelen bu flaş iddia, tersine mühendis Alessandro Paluzzi tarafından açıklandı. Şimdiye kadar yapmış olduğu isabetli tahminler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran isim, yine oldukça ses getirdi.

Alessandro Paluzzi’nin iddialarına göre Instagram uygulama kodları arasında ilginç bir detay yer alıyor. Meta’nın sosyal medya platformu, tıpkı Elon Musk yönetimindeki Twitter platformunun yaptığı gibi, mavi tik doğrulama rozetlerinden aylık düzenli olarak ücret talep etmeye başlayacak. Paluzzi, şu açıklama ile söz konusu yeniliğin geleceğini vurguladı:

#Instagram is working on a subscription plan which includes the blue badge 👀

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2023