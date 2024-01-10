Infinix renk değiştiren telefonlarını tanıttı: E-Color Shift

Akıllı telefonlar her geçen gün daha da sıra dışı ve ilginç bir hale gelmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te Infinix tarafından duyurulan yeni E-Color Shift teknolojisi, akıllı telefonlarda yeni bir trendi temsil ederek ziyaretçilerin gözlerini üzerinde toplamayı başarıyor.

Renk değiştiren akıllı telefon modeliyle CES 2024‘te karşımıza çıkan Infinix, bu sayede cihazların arka panellerinin oldukça pratik ve göz alıcı bir tasarımla kişiselleştirilmesine imkan sağlıyor. Bu teknoloji, telefonun enerjisini herhangi bir şekilde tüketmeden birbirinden farklı canlı renkler sergiliyor.

Infinix yeni teknolojisiyle CES 2024’te ilgi odağı oldu

Akıllı telefonlarda daha fazla kişiselleştirme arayışında olan tüketiciler için etkileyici bir çözüm vadeden Infinix, muhtemelen bu anlamda piyasadaki en ilgi çekici ve havalı seçeneği gözler önüne serdi. Infinix Mobility Genel Müdür Yardımcısı Liang Zhang cihazla alakalı şu açıklamayı yaptı:

“Infinix olarak dünyanın her yerindeki Z kuşağı tüketicilerine kullanıcı odaklı çözümler sunmaya kendimizi adadık. Donanım üzerinde her biri birden fazla rengi destekleyen 60’a kadar özelleştirilebilir alana izin veren bir yazılım uygulaması aracılığıyla ek özelleştirme olanaklarını araştırıyoruz. Kullanıcılar ayrıca telefonun arka kapağını özelleştirerek zamanı, ruh halini ve diğer özellikleri bir matris düzenlemesinde görüntüleyebilirler. Bu yaklaşım, temel renk değişimlerinin ötesine geçerek kullanıcıların bireyselliklerini ifade etmelerine ve benzersiz telefon tasarımları aracılığıyla ayırt edici bilgiler aktarmalarına olanak tanıyor. Bu, cihaza yenilenmiş bir görünüm ve his kazandırıyor.”

Yeni E Ink Prism 3 teknolojisiyle çalışan E-Color Shift, şirketin açıkladığı bilgilere göre arka panelde olağanüstü bir kişiselleştirme deneyimi oluşturacak. Renk parçacıkların pozitif ve negatif yükler taşıdığı mikro yapıları kullanan teknoloji, farklı voltajların uygulanmasıyla mikro yapıdaki elektrik alanı değişerek karşılık gelen renk parçacıklarının hareket etmesine ve istenilen renkleri göstermesine yardımcı oluyor.

Elbette ki E-Color Shift’in yakında piyasaya çıkacak bir akıllı telefon olmadığını belirtmekte yarar var. Bunu bir telefon konsepti olarak sergileyen ve yeni sıra dışı teknolojisini ön planda tutan Infinix, yine de ilerleyen yıllarda bu tarz bir tasarıma sahip ürünü son kullanıcı ile buluşturabilir.

Geçen yıl TECNO’nun da MWC 2023’te renk değiştiren bir telefon konsepti tanıttığını hatırlatmakta yarar var. Toplamda 1.600 renk seçeneğine ev sahipliği yapan ürün, şirket tarafından “Bukalemun Renklendirme Teknolojisi” olarak adlandırılıyor. Öte yandan yine yakın zamanda, güneş ışığında renk değiştirme özelliğine sahip Vivo Y100 modelinin de piyasaya çıktığını hatırlatmakta yarar var.