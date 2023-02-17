Güneş ışığında renk değiştiren Vivo Y100 tanıtıldı

Vivo bugün yeni orta sınıf akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Vivo Y100 tüm teknik özellikleri ile resmen tanıtıldı. 5G bağlantısını destekleyen cihazın ışığa bağlı olarak renk değiştirme yeteneğine sahip olduğu belirtildi. Güneş ışığında cihazın renginin değiştiği ifade edildi.

Vivo Y100 özellikleri

Ekran: 6,38 inç AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1300 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi

6,38 inç AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1300 nit maksimum parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 RAM kapasitesi: 8 GB

8 GB Dahili depolama alanı: 128 GB

128 GB Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 64 MP ana kamera, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü

64 MP ana kamera, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 44 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

44 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 kullanıcı arayüzü

Etkileyici özelliklere ev sahipliği yapan yeni Vivo telefonu, 2400 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,38 inç büyük AMOLED ekranla karşımıza çıktı. 1300 nit parlaklığa sahip olan modelde 90 Hz yenileme hızı yer alırken, aynı zamanda ekranda HDR10+ sertifikası bulunduğu belirtildi.

Vivo Y100, sekiz çekirdek ve bir Mali G68 GPU içeren MediaTek Dimensity 900 işlemci ile karşımıza çıktı. Daha önce bu işlemciyi Vivo X80 Lite, Samsung Galaxy M53 5G, OPPO Find X5 Lite, OnePlus Nord CE 2 5G, Infinix Zero 5G ve Honor 50 SE modellerinde de görme şansına sahip olmuştuk. Öte yandan cihazda 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan model, FunTouchOS 13 kullanıcı arayüzüyle konforlu bir deneyime kapı aralıyor.

Arka tarafta üçlü kamera modülünü taşıyan Vivo cihazı, dikey kurulum ile yerleştirilen ve büyük merceklere sahip sette 64 MP ana kamera, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik sensörü karşımıza çıkıyor. Ön kısımda ise su damlası çentiği içerisinde 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

Type-C bağlantı noktası üzerinden 44 watt hızlı şarj desteğine sahip olan modelde 4500 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Hi-res ses sertifikası içeren cihazda 3,5 mm ses jakı ve hibrit bir microSD kart yuvası bulunuyor. 181 gram ağırlığında olan telefonun boyutları 158.91 x 73.53 x 7.73 mm olarak belirtiliyor. Çift SIM kartını destekleyen cihazda 5G bağlantısının haricinde Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, BeiDou ve Galileo destekleri sağlanıyor.

Güneş ışığında renk değiştirme özelliğine sahip olan Vivo Y100 modeli siyah, altın ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Altın ve mavi opsiyonlarının ışık koşullarına bağlı olarak renk değiştirebildiği vurgulanıyor. Cihazın güneş ışığından önce ve sonraki renk değişimi sürecini yukarıdaki görselden daha net bir şekilde anlayabilirsiniz.

Vivo Y100 fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Vivo Y100, 24.999 INR (vergiler hariç yaklaşık 5 bin 600 TL) karşılığında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Çok yakında Türkiye’de de satılması beklenen modelin ülkemize giriş yapacağı tarih şimdilik net olarak bilinmiyor.