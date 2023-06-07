GTA 6, Rockstar Games’e 1 haftada 1 milyar dolar kazandırabilir

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisi ile tüm dünyada büyük bir etki alanına sahip oldu. Son olarak 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 oyunu ile karşımıza çıkan seri, şu anda dünyanın en çok satan oyunları arasında zirvede yer alıyor. Hem hikaye modu hem de GTA Online ile 10 yıl geçmesine rağmen hala rekor kullanıcılara ulaşan oyun, yakında muhtemelen serinin yeni oyunuyla gölgelenecek. Rockstar Games, uzun bir süredir GTA 6 üzerinde çalışmaya devam ediyor.

GTA 6 için olabilecek en iyi oyun deneyimini sağlamak adına yoğun bir uğraş gösteren Rockstar Games, bunun için elbette ki önemli maddi kaynaklar ayırmayı ihmal etmiyor. İddialara göre oyun, en az 1 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olacak. Bu da onu gelmiş geçmiş en pahalı oyun olarak tarihe geçirecek. Ancak bu son derece yüksek maliyete rağmen geliştirici stüdyo, tahminlere göre masraflarını hızlı bir şekilde karşılayacak.

Rockstar Games, GTA 6 ile büyük satış rakamları hedefliyor

Rockstar Games’in ana şirketi olarak bilinen Take-Two Interactive, Nisan 2024’te başlayacak olan ve Mart 2025’e kadar sürecek olan önümüzdeki mali yıl için satışlarda önemli bir artış olacağını tahmin ediyor. Bu iddialı tahmin, muhtemelen GTA 6’nın o dönemde piyasaya sürülme planından kaynaklanıyor.

Joost van Dreunen gibi analistler, GTA 6’nın piyasaya sürüldüğü ilk haftada, Rockstar Games’in en az 25 milyon kopya satmayı başararak bir milyar dolarlık satış kaydedeceğini tahmin ediyor. Sunulan bu rakamlar, kulağa hiç de olasılık dışı gelmiyor. Zira küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse, 2013 yılında satışa çıkan GTA 5 oyunu 1 milyar dolar bandını yalnızca üç gün gibi son derece kısa bir süre içinde aşmıştı. Dolayısıyla Take-Two Interactive, yine etkili bir sonuç ile karşılaşacaklarından emin bir bakış sergiliyor ve oyuna masraf yapmaktan da kaçınmıyor.

Tahminler doğrultusunda GTA 6, kısa bir süre içinde Rockstar Games şirketine büyük paralar kazandıracak. Ancak yine de oyunun kısa vadede GTA 5’in rekorunu kırmasını beklemek pek mantıklı görünmüyor. İddialara göre oyun Xbox One ve PlayStation 4 gibi iki eski konsolda yer almayacak.

Bilindiği üzere GTA 5, döneminin bir önceki nesil oyun konsolları olan Xbox 360 ve PlayStation 3 için de piyasaya çıkmıştı. Yeni oyunun Xbox One ve PS4’teki eksikliği, büyük ihtimalle oyunun GTA 5’ten daha hızlı satmasını büyük ölçüde engelleyecek.

PlayStation 5 ve Xbox Series X oyun konsollarının 2024 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 125 milyon adet satması bekleniyor. Analistler, oyuncuların yaklaşık yüzde 20’sinin GTA 6’yı piyasaya sürüldüğü hafta satın alacağını iddia ediyor. Bu tahmin, 20 milyondan fazla birim satışı anlamına geliyor.