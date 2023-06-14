I-JEPA: Meta’dan görüntü oluşturmak için yeni yapay zeka

Teknoloji devi Meta, yapay zeka yarışında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Şirket, eksik görüntü eskizlerini tamamlama yeteneğine sahip yeni bir AI modeli duyurdu. I-JEPA adı verilen servis, bir görüntüdeki eksik ayrıntıları doldurabilmek için kapsamlı bir veritabanıyla hizmet sağlıyor.

Şirket, yeni yapay zeka hizmetini rakiplerinden ayırıyor. Buradaki temel fark, diğer üretken AI modellerinin yaptığı gibi yalnızca yakındaki piksellere bakmak yerine, daha geniş bir makine öğrenimi kullanılması olarak açıklanıyor. Bu sayede kullanıcıların daha doğru sonuçlar elde edebileceği söyleniyor. Söz konusu teknolojinin farklı nesneler ve sahneler arasında ilişkiler oluşturmasına izin veren bir görüntü ve metin veri kümesi kullanan Yann LeCun tarafından geliştirildiği aktarılıyor.

I-JEPA açık kaynaklı proje olarak yayınlandı

Görüntü elde etmek için I-JEPA yapay zeka hizmeti, öncelikli olarak kullanıcının sağladığı taslağı analiz ediyor. Daha sonra ise nesnelerin rengi, aydınlatma koşulları ve arka plan gibi eksik detayları doldurmak için gözlem yapıyor. Hala geliştirilme aşamasında olan hizmet, geniş bir kullanım alanına sahip olacak gibi görünüyor.

Meta tarafından geliştirilmeye devam edilen yapay zeka aracı, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleri için gerçekçi avatarlar oluşturmak adına da tercih edilebilecek. Öte yandan hizmet, pazarlama ve reklam kampanyaları alanında da gerçekçi görüntüler elde etmek için kullanılabilecek.

I-JEPA hizmeti Meta tarafından açık kaynaklı bir proje olarak yayınlandı. Yani geliştiriciler ve araştırmacılar şu anda bu hizmeti tamamen ücretsiz bir şekilde kullanma şansına sahip olabilir. Meta’nın CEO koltuğunda oturan Mark Zuckerberg, bu tarz hizmetlerin inovasyonu teşvik edeceğini, güvenlik açıklarını belirleyeceğini ve aynı zamanda maliyetleri düşürerek şirkete yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Meta, MusicGen ile metni müziğe dönüştürüyor

Meta’nın yapay zeka üzerinde çalışmaları elbette ki I-JEPA ile sınırlı değil. Şirket aynı zamanda geçtiğimiz günlerde MusicGen adlı yeni bir AI projesini duyurdu. Bu hizmet, kullanıcılar tarafından girilen metinleri müziğe dönüştürerek ilginç bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor.

MusicGen adı verilen yapay zeka sisteminde kullanıcılar, hangi tarzda müzik istediklerini rahatlıkla seçebiliyor. Bununla birlikte hizmetin 10 bin tane yüksek kaliteye sahip lisanslı parçayla; aynı zamanda Pond5 ve ShutterStock gibi platformlarda yer alan 90 binin üzerinde enstrümantal parça ile eğitildiği vurgulanıyor.

Şu anda MusicGen’in geliştirilme aşamasında olduğu biliniyor. Kullanıcıların birkaç dakika gibi oldukça kısa bir süre içerisinde istedikleri müzikleri yaratabilmelerine olanak tanıyacak araç, Google’ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu MusicLM hizmetiyle rekabet gösterecek. MusicLM’nin de tıpkı MusicGen’e benzer bir şekilde yazdıklarınızı müziğe dönüştürme yeteneğine sahip olduğu biliniyor.