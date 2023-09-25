Huawei Mate 60 RS Ultimate Design seramik kaplamayla çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei premium akıllı telefonlar için yeni markasını karşımıza çıkardı. Şirket ilerleyen süreçte akıllı telefon pazarının en karlı segmentine yatırım yapmaya hazırlandığını bildirdi. Bu modellerin birinci sınıf estetiğe ve aşırı yenilikçi ögelere sahip olacağının altı çizilirken, söz konusu markanın esasen daha önce Porsche Design olarak anılan akıllı telefon ve saatlerin yerini alacağı vurgulandı. Üst seviye telefonlardan oluşan markanın ilk ürünü olan Huawei Mate 60 RS Ultimate Design bugün resmen piyasaya duyuruldu.

Huawei’nin yeni akıllı telefonu sekizgen şekilli bir arka kamera setine sahip. Şık bir tasarımla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ürün, oldukça sağlam bir dayanıklılık içeriyor. Aynı zamanda görsel çekiciliği artırmak için seramik bir yapı ve metal bir kasa tercihiyle karşımıza çıkıyor. Cihazın benzersiz ve göz alıcı bir görsel efekte sahip siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Peki ya Huawei Mate 60 RS Ultimate Design’ın teknik özellikleri neler? İşte detaylar…

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,82 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Huawei Kirin 9000s

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama / NM kartıyla genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

Ana kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 40 MP sensörlü ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto/makro lens (OIS, 3,5x)

Bağlantı: 5G bağlantısı, IP68 sertifikası, USB-C, ödemeler için NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 ve ekranın altında parmak izi okuyucu

Batarya kapasitesi: 88W kablolu, 50W kablosuz ve 20W ters şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Yeni Huawei telefonu Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz akıcı yenileme hızı ve 6,82 inç OLED ekrana sahip. Cihaz, şirketin özel olarak geliştirdiği Kirin 9000s çipinden güç alıyor. 16 GB RAM kapasitesi ile gelen modelde 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı yer alıyor. Bununla birlikte daha fazla alana ihtiyaç duyan kullanıcıların NM kartıyla telefon hafızasını genişletebileceği vurgulanıyor.

Arka tarafta göz alıcı bir kamera modülü sunan Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, 50 MP OIS destekli ana kamerayla geliyor. Buna ek olarak cihazda 40 MP ultra geniş açılı lens ve 48 MP telefoto/makro lens sunuluyor. Ön kısımda ise ise 13 MP‘lik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

Huawei’nin yeni telefonunun en dikkat çekici özelliği, yalnızca uydu bağlantısını kullanarak arama yapabilme yeteneği olarak belirtiliyor. Gerektiğinde kullanıcıların bu sayede SMS de gönderebileceği söyleniyor. 5G bağlantı desteğiyle gelen cihazda 88 watt hızlı şarj imkanı ve 5.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Google desteğinden mahrum kalan telefonda HarmonyOS 4.0 işletim sistemi bulunuyor.

Huawei Mate 60 RS Ultimate Design fiyatı

Yeni Huawei modeli şu anda iki farklı versiyon ile Çin pazarında satılıyor. Yakında küresel çapta da raflara gelmesi beklenen ürünün fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: