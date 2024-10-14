Huawei, Android’den tamamen vazgeçiyor: HarmonyOS Next için tarih açıklandı

Çinli teknoloji devi Huawei uzun süredir Android işletim sistemini terk etmeye hazırlanıyor. Şirket artık nihayet Google’ın yazılımına veda ediyor. Huawei Central’ın haberine göre marka gelecek hafta HarmonyOS Next işletim sistemini halihazırda piyasada bulunanlar da dahil olmak üzere tüm uyumlu cihazlara sunmaya başlayacak.

Huawei’nin merakla beklenen yeni işletim sistemi tamamen Android’in yerini alacak. Böylelikle şirket artık cihazlarında Google hizmetlerini kullanmayacak. 2019 yılında Google ambargosuna uğrayan ve kendi işletim sistemini geliştirmeye odaklanan şirket, sonunda bu hedefini tam anlamıyla gerçekleştirmeye başlayacak.

HarmonyOS başlangıçta yalnızca Android işletim sistemi için bir arayüz yazılımı olarak hayatımıza girmişti. Fakat şirketin yakın vadeli hedefi, bu yazılımın artık tamamen bağımsız bir işletim sistemi haline gelmesi olacak. Dolayısıyla Türkiye’deki cihazlar da dahil olmak üzere şirket dünya çapında tüm uyumlu modellerini kendi yazılımına davet edecek.

HarmonyOS Next çıkış tarihi belli oldu

Huawei’nin geliştirdiği işletim sistemine geçiş kademeli bir şekilde gerçekleşecek. HarmonyOS Next güncellemeleri, Google’ın Android 15 işletim sisteminin çıkış tarihi ile aynı gün, yani 15 Ekim’den itibaren yayınlanmaya başlayacak. Fakat şimdilik ne yazık ki güncellemeye uygun ilk modellerin hangileri olduğu belirsizliğini korumaya devam ediyor.

HarmonyOS Next işletim sistemi tüm önemli hizmetleri destekleyecek ve resmi yayınlandığı tarihte 10 binden fazla uygulama mevcut olacak. Şirket aynı zamanda eski ekosistemden kopuşu telafi etmek için kendi yerel uygulamalarını geliştirme konusunda da aktif olarak çalışıyor. Yeni uygulamaların yalnızca yerel kitaplıkları kullanacağını ve bunun da Android uygulamalarını çalıştırma olasılığını ortadan kaldıracağını belirtmekte fayda var.

Pek çok Avrupalı ​​kullanıcı, HarmonyOS’un yeni sürümünde desteklenmeyecek Google hizmetlerine ve uygulamalarına bağlı olduğundan dolayı Huawei, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için EMUI yazılımı altında Android’in değiştirilmiş bir sürümüne sahip cihazları piyasaya sürmeye devam edecek. Şirketin tümüyle Android’i geride bırakması ise muhtemelen biraz daha vakit alacak.