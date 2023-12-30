Honor X50 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor’un yeni performans canavarı telefonu piyasaya çıktı. Uzun bir süredir merakla beklenen Honor X50 Pro cihazı, orta segment pazarına hitap eden gelişmiş özellikleriyle duyuruldu. Fiyatına göre güçlü özelliklere sahip olan cihaz, etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor.

Uygun fiyata yüksek bir performans vaadinde bulunan cihazın öne çıkan özellikleri arasında mobil fotoğrafçılar için etkileyici çekimler sunan 108 MP ana kamera, 5.800 mAh’lik devasa pil kapasitesi ve Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipi karşımıza çıkıyor.

Honor X50 Pro özellikleri

Ekran: 6,78 inç OLED ekran, 2652 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1920 Hz PWM karartma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

RAM belleği: 12 GB RAM

Dahili depolama: 256 GB depolama

Arka kamera: 108 MP ana kamera ve 2 MP makro lens

Ön kamera: 8 MP selfie kamerası

Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh pil

Bağlantı destekleri: 5G, Bluetooth 5.2, NFC

Renk seçenekleri: siyah ve yeşil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni telefonu 6,78 inç OLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Kavisli bir ekran tasarımına sahip olan cihazda 2652 x 1200 piksel çözünürlük kalitesi, 1920 Hz PWM karartma, 10 bit renk desteği ve 120 Hz yenileme hızı gibi iddialı unsurlar bulunuyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipinden güç alan Honor X50 Pro, bu işlemci sayesinde günlük kullanımda etkili bir performans sunuyor. 35 watt hızlı şarj desteğine sahip olan modelde kullanıcı dostu bir pil deneyimi adına 5.800 mAh bataryadan faydalanılıyor.

108 MP ana kameraya sahip olan cihaz, arka tarafta yer alan dairesel kamera setinde ayrıca 2 MP’lik bir derinlik sensörü barındırıyor. Ön kısımda ise delik çentik içinde 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanını bir araya getiren model, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle faaliyet gösteriyor. Son olarak telefonda 5G bağlantı desteğinin yanı sıra Bluetooth 5.2 ve NFC desteklerinin de yer aldığını eklemekte yarar var.

Honor X50 Pro fiyatı

Honor’un yeni telefonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkıyor. Küresel pazara ne zaman geleceği henüz belli olmayan model, 2.799 Çin Yuanı fiyat etiketiyle satılıyor. Uygun fiyatlı telefon arayanlara ideal bir seçenek olabilecek bu cihaz, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 11 bin 600 TL’ye tekabül ediyor.