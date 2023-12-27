Honor X50 Pro tasarımı ve öne çıkan özellikleri açıklandı

Şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni Honor X50 Pro için geri sayım başladı. Çinli teknoloji şirketi, merakla beklenen yeni telefonu için resmi bir tanıtım afişi yayınladı. Bu sayede nihayet cihazla alakalı doğrulanmış önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Son derece modern tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Honor X50 Pro, zarif ve çok yönlü bir yaklaşımın sinyalini veren yeşil ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Şirketin bir dizi iddialı özelik sunacağı cihaz, kendine özgü yetenekleriyle orta-üst sınıf akıllı telefon pazarına hitap edecek.

Honor X50 Pro tasarımı duyuruldu

Honor’un Weibo platformundan paylaşmış olduğu Honor X50 Pro tanıtım afişi fotoğrafında cihazın tasarımı ve öne çıkan özellikleri belli oluyor. Yeşil ve siyah renklerle duyurulacak model, arka tarafta etkileyici bir görünüm sunacak. Dairesel kamera adasıyla dikkat toplayan ürün, benzersiz bir görünüm yaratacak.

Telefonun arka kısmındaki dairesel kamera modülü, altın rengi dokuyla vurgulanıyor. Bu hamleyle birlikte şirket, telefonun kamera setini ön planda tutarak markanın mobil fotoğrafçılara verdiği önemin ve cihazın fotoğraf kalitesine verdiği güvenin altını çiziyor.

Honor, merakla beklenen telefonuyla ilgili önemli ayrıntılar da paylaşıyor. Tasarım detaylarının haricinde şirket, cihazın 5.800 mAh pil kapasitesine sahip olarak kullanıcı dostu bir batarya performansı sunacağı açıklandı. Markanın bu tercihi, pile önem veren tüketiciler için önemli bir unsur olacaktır.

Snapdragon 8+ işlemciye sahip olacak

Heyecanla beklenen yeni Honor X50 Pro , Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ işlemciden güç alacak. Henüz şirket tam olarak hangi çipin kullanılacağını açık bir şekilde belirtmese de bunun telefonlar için birinci sınıf bir performans sunan Snapdragon 8 Plus Gen 1 olacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm’un bu yıl piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi 4 nm üretim sürecinde geliştirilerek selefine göre çok daha yüksek bir performans ve verimlilik vaat ediyor. Oyun ve grafik performansını iyileştirmek için Adreno 730 GPU’dan faydalanan çip, 10 bit HDR desteği ve 144 Hz yenileme hızına sahip ekranlarda 144 fps’ye kadar kare hızı desteği sağlıyor.

6,78 inçlik bir ekrana sahip olacak yeni akıllı telefon, kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak. Fakat şirketin telefonda OLED mi yoksa LCD panel mi tercih ettiği henüz maalesef bilinmiyor.