Honor Play 8T rekabetçi fiyatı ile tanıtıldı

Honor Play 8T rekabetçi fiyatı ve iddialı teknik özellikleri ile Çin pazarında resmen tanıtıldı. Honor Play 7T’nin gelişmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan model, devasa pil kapasitesi ve şık tasarımıyla şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Honor’un yeni telefonu büyük ve konforlu bir ekran deneyimi vaat ediyor. Cihazın öne çıkan teknik özellikleri arasında MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli çip, mobil fotoğrafçılar için 50 MP ana kamera ve 12 GB RAM kapasitesi gibi iddialı unsurlar yer alıyor.

Honor Play 8T özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç IPS LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

RAM kapasitesi: 8 veya 12 GB RAM bellek

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP birincil sensör ve 2 MP yardımcı sensör

Bağlantı: 5G bağlantısı, WiFi 5, Bluetooth 5.1 LE, GPS, Glonass, Beidou

Batarya: 35 watt hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Magic UI 7.2 kullanıcı arayüzü

Işığa tepki veren benzersiz bir kaplamaya sahip bir arka kısma ev sahipliği yapan Honor telefonu, Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,8 inç IPS LCD panel sunuyor. 90 Hz yenileme hızı ile akıcı bir performans vaat eden cihazda 850 nit maksimum parlaklık desteği karşımıza çıkıyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6080 çipinden güç alan Honor Play 8T, 12 GB LPDDR4X RAM ile birlikte 8 GB sanal RAM sunuyor. 256 GB dahili depolama alanına sahip modelde 35 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Üç yıla kadar dayanıklı bir batarya vaat eden cihaz, tam şarjla 123 saat müzik çalma, 100 saat oyun oynama ve 55 saat telefonla görüşme imkanı sağlanacağını belirtiyor.

Mobil fotoğrafçılar için de iddiasını koruyan Honor modeli, 50 MP ana kameraya ek olarak 2 MP’lik bir yardımcı lens barındırıyor. Ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Android 13 işletim sistemiyle çalışan cihazda MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü yer alıyor. Bağlantı konusunda ise telefonda 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1 LE, GPS, Glonass, Beidou, çift SIM ve USB-C destekleri sunuluyor.

Honor Play 8T fiyatı

Çin pazarına gümüş, yeşil ve siyah renk seçenekleri ile çıkan Honor Play 8T’nin fiyatları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: