Honor Magic 7 Pro’nun kullanım kılavuzu sızdırıldı: Göz alıcı tasarımı ortaya çıktı

Honor resmi olarak 30 Ekim’de piyasaya sürülecek olan yeni Magic 7 serisi akıllı telefon ailesi ile ilgili beklentileri her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yapay zeka (AI) alanında en gelişmiş cihazlardan biri olarak kabul edilen telefon serisei, son nesil teknoloji ve yüksek performans arayanların referans telefonu olmayı hedefliyor.

Serinin resmi lansmanından önce Honor, 23 Ekim tarihinde Android 15 işletim sistemini temel alan yeni MagicOS 9 arayüzünü de yayınlayacak. Ay sonunda piyasaya sunulacak üst düzey performansa sahip modeller, muhtemelen 2024’ün en iyi telefonları arasında rekabet gösterecek.

Seriyle alakalı beklentiler artmaya devam ederken, Honor Magic 7 Pro’nun kullanım kılavuzu sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Dikkat toplayan bu sızıntı, merakla beklenen performans canavarı akıllı telefon modelinin göz alıcı tasarımını karşımıza çıkardı. İşte detaylar…

Honor Magic 7 Pro’nun tasarımı netleşti

Honor Magic 7 Pro’nun kullanım kılavuzu Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı. Bu dikkat çekici sızıntı, beklenen cihazın tasarımına ilk bakışı sunarak merakla beklenen bazı özellikleri doğrulamış oldu. Telefonun arka tarafında, periskop telefoto lense benzeyen biri de dahil olmak üzere toplam dört kameraya sahip olduğu görülüyor.

Ortaya çıkan raporlara göre cihazın kamera konfigürasyonu 100x hibrit yakınlaştırma desteğine sahip olacak. Fakat optik yakınlaştırma 6x ile sınırlı tutulacak. Bu teknoloji 1X, 2X, 3X ve 6X yakınlaştırma seçenekleriyle farklı mesafelerde fotoğraf çekmenize olanak sağlayacak. Ön tarafta ise selfie kamerası için hap şeklinde bir çentikle önceki modellerde görülen trend takip edilecek.

Honor’un üst düzey özelliklere sahip olacak yeni amiral gemisi telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite çipiyle güçlendirilecek. Birçok iyileştirmeye ev sahipliği yapacak cihaz, kullanıcılar için bazı ilgi çekici yapay zeka özelliklerini de beraberinde getirecek.

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Şarj sürelerini optimize etmek için tasarlanan Qinghai Lake bataryasıyla donatılacak cihaz, uzun süreli kullanım sırasında kullanıcıların göz sağlığını korumak için dizayn edilen Oasis teknolojisine sahip olacak. Öte yandan kilit açma işlemlerinin daha hızlı ve güvenli olması için yeni nesil bir parmak izi sensöründen yararlanılacak.

Peki ya sizin Honor’un yeni amiral gemisi telefon ailesinden beklentileriniz neler?

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