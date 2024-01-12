Honor Magic 6 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor uzun bir süredir merakla beklenen yeni performans canavarı telefonlarını piyasaya duyurdu. Şimdiye kadar hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan Honor Magic 6 serisi resmen tanıtıldı. Standart modelin yanı sıra Magic 6 Pro cihazına da ev sahipliği yapan akıllı telefon ailesi ilk olarak Çin pazarında satışa sunuldu.

Üst düzey özelliklere sahip olan Honor’un yeni telefonları, geçtiğimiz hafta duyurulan Magic 6 Lite cihazının daha gelişmiş seçenekleri olarak lanse edildi. Serinin öne çıkan teknik özellikleri arasında ise 120 Hz akıcılıkta yenileme hızına sahip OLED ekranlar ve Qualcomm tarafından geliştirilen yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 çipleri karşımıza çıkıyor.

Honor Magic 6 özellikleri

Ekran: 2.800 x 1.280 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 32 MP sensörlü periskop lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.450 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Serinin standart modelinde 120 Hz yenileme hızı, 1.600 nit tepe parlaklık, 5.000 nit HDR desteğine sahip olan 6,78 inç kavisli LTPO OLED ekranla gelen model, 50 MP ana kameraya sahip üçlü kamera setinde 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x optik yakınlaştırmalı 32 MP periskop lense ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön kısmında ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Qualcomm’un üst düzey bir performansa kapı aralayan Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan Honor Magic 6 modeli 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan MagicOS 8.0 arayüzüyle hizmet vermeye başlayan ürün, 66 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 5.450 mAh pil kapasitesiyle geliyor.

Honor Magic 6 Pro özellikleri

Ekran: 2.800 x 1.280 piksel çözünürlüğe sahip 6,8 inç kavisli LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Ön kamera: 50 MP ana kamera ve ToF sensörlü yardımcı lens

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 180 MP periskop lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, kızılötesi sensör, GPS ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Honor Magic 6 serisi bünyesindeki en gelişmiş seçenek olan bu cihaz 6,8 inç kavisli LTPO OLED ekran sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+ desteğine sahip olan modelde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunan modelde 80 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil kapasitesi taşınıyor. Öte yandan şirket, daha güçlü bir enerji verimliliği adına Honor E1 çipini barındırıyor.

Etkileyici bir kamera setine sahip olan Honor Magic 6 Pro, 50 MP ana kamera ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihazda 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x optik yakınlaştırma, 100x dijital yakınlaştırma ve optik görüntü sabitleme özelliğini destekleyen 180 MP periskop kamera öne çıkıyor. Ön kısımda ise 50 MP’lık bir lens ve ek olarak yardımcı bir ToF sensör sunuluyor. Son olarak bu cihazda Hongyan Communication uydu bağlantısı desteği yer aldığını da hatırlatmakta yarar var.

Honor Magic 6 serisi fiyatları

Honor’un yeni üst düzey telefonları ilk olarak Çin pazarında raflara gelmeye başlarken, merakla beklenen ürünün ilerleyen haftalarda global çapta satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Serinin standart modeli 4 bin 399 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 18 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satılırken, Honor Magic 6 Pro ise 5 bin 699 Çin Yuanı (vergiler hariç yaklaşık 24 bin TL) fiyat etiketiyle başlıyor.