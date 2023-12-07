Honor Magic 6 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri

Honor bugün yeni akıllı telefonuyla hayranları karşısına çıktı. Şirket,kısa süre önce Çin pazarında tanıtılan Honor X9b modelinin küresel pazara yönelik yeniden markalandırılmış versiyonu Honor Magic 6 Lite cihazını duyurdu. Serinin bir önceki cihazına göre birçok önemli iyileştirmeye ev sahipliği yapan model, şimdiden tüketiciler adına büyük bir heyecan oluşturmuş durumda.

Honor’un yeni telefonu şık bir tasarımın yanı sıra güçlü bir donanımla karşımıza çıkıyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 çipi, mobil fotoğrafçılar için 108 MP ana kamera ve 5.300 mAh’lik geniş pil kapasitesi dikkatleri üzerine çekiyor.

Honor Magic 6 Lite özellikleri

Boyutlar: 163,6 x 75,5 x 8 milimetre

163,6 x 75,5 x 8 milimetre Ağırlık: 185 gram

185 gram Ekran: 6,78 inç AMOLED ekran, 2652 x 1200 piksel 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklık

6,78 inç AMOLED ekran, 2652 x 1200 piksel 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 3.1 depolama

256 GB UFS 3.1 depolama Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens

108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

16 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi : 35 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil

: 35 watt hızlı şarj destekli 5.300 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzü

Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 arayüzü Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, ekranın altında parmak izi okuyucu, mono ses

5G, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, ekranın altında parmak izi okuyucu, mono ses Renk seçenekleri: Yeşil, turuncu ve siyah

Honor’un yeni telefonu şık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihaz, ön ve arka tarafta kavisli bir tasarıma yer verirken, bununla birlikte devasa dairesel kamera modülü dikkat topluyor. 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 2652 x 1200 piksel 1,5K çözünürlük kalitesi sunuluyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1.200 nit tepe parlaklık bulunuyor.

Honor Magic 6 Lite modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 çipinden güç alıyor. 8 GB RAM kapasitesi ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Şirket, kalbinde tanıdığı Snapdragon işlemcisi sayesinde serinin bir önceki modeline göre yaklaşık yüzde 35 daha hızlı bir performans vaat ediyor. Ayrıca GPU tarafında da yaklaşık iki katlık bir performans artışı sunuluyor.

Yeni Honor telefonu ön tarafta merkezi şekilde konumlandırılmış delik çentikte 16 MP selfie kamerası sunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera setine yer veriliyor. Serinin bir önceki modelinde 64 MP kamera yer alırken, yeni modelde ise 108 MP ana kameradan yararlanılıyor. Bununla birlikte telefonda 5 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera taşınıyor.

Honor Magic 6 Lite modelinde 35 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.300 mAh pil kapasitesi kullanılıyor. 5G bağlantı desteğine sahip modelde ayrıca Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C konektörü, ekrana entegre dijital okuyucu ve mono ses desteklerine yer veriliyor.

Honor Magic 6 Lite fiyatı

Honor’un yeni telefonu 27 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak. Fakat ne yazık ki beklenen telefonun satış fiyatı henüz açıklanmadı. Serinin bir önceki modeli olan Honor Magic 5 Lite, 379 Euro fiyatla gelmişti. Bu cihazın da benzer rakamlardan alıcılara hitap edeceği tahmin ediliyor.