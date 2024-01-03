Honor Magic 6 Pro tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Honor çok yakında yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sunacak. Kısa süre önce bütçe dostu fiyata sahip Honor Magic 6 Lite seçeneğini tanıtan şirket, çok yakında serinin iki ana modeli olan Magic 6 ve Magic 6 Pro’yu duyuracak. Heyecanla beklenen cihazlar için geri sayım başlarken, serinin en üst düzey özelliklere sahip seçeneği olacak Honor Magic 6 Pro modelinin tasarımı ve özellikleri açıklandı.

Honor CEO’su Zhao Ming-George, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, merakla beklenen yeni cihazın tasarımını gözler önüne serdi. Telefonun modern ve estetik görüntüsünü takipçileriyle paylaşan yönetici, cihazla alakalı ilk ipuçlarını da aktardı. Peki ya Magic 6 Pro’dan neler bekleniyor? İşte cihazla ilgili ortaya çıkan son detaylar…

Honor Magic 6 Pro tasarımı

Honor’un resmi internet sitesinde yayınlanan poster ve ön sipariş duyurusu ile birlikte tüketiciler şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinden neler bekleyecekleri ile ilgili daha net bir fikre sahip olmaya başladı. Cihazın tasarımı, serinin bir önceki modeli olan Magic 5 Pro’ya sadık kalarak benzer bir görünüm içeriyor.

Fakat yine de birtakım yenilikler yok değil. Telefonun arka tarafında yer alan üçgen şeklinde dizilmiş üçlü kamera seti, yuvarlak bir modülün içerisinde barındırılıyor. Bu modülde ayrıca çift LED flaş ve mikrofon da taşınıyor. Öte yandan modülde küçük puntolarla yazan “100x” ifadesi, 100x dijital yakınlaştırma desteğine sahip bir lensin varlığına işaret ediyor.

Honor Magic 6 Pro özellikleri

İddialara göre merakla beklenen Honor Magic 6 Pro modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Daha önce Xiaomi 14 Pro, Nubia Z60 Ultra, Vivo X100 Pro, OnePlus 12 ve iQOO 12 Pro gibi cihazlarda da yer alan bu yonga seti, üst düzey bir performansa kapı aralayacak.

Gelişmiş özelliklere sahip olacak üst düzey akıllı telefon modeli, Snapdragon 8 Gen 3 çipi sayesinde en iyi Android telefonlar arasında rekabet gösterecek. Telefonun kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı Magic OS 8.0 arayüzü ile kullanıcı dostu bir deneyim sunması bekleniyor.

Öte yandan cihaz 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere toplamda üç farklı dahili depolama alanı seçeneği sunuyor. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın RAM kapasitesi bilinmiyor. Son olarak cihazın siyah, beyaz, yeşil, mor ve açık mavi renk opsiyonlarıyla raflarda boy göstereceği öne sürülüyor.