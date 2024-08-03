Hollandalı Olimpiyat sporcuları Samsung’un hediye ettiği Galaxy Z Flip 6’ları internette satışa çıkardı

Hediyeyi hediye etmek pek çok kültüre göre bir saygısızlık olarak kabul ediliyor. Fakat ne yazık ki Hollandalı olimpik sporcular pek de öyle düşünmüyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz haftalarda 2024 Paris Olimpiyatları bünyesinde yarışan 17 bin sporcuya Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition adlı özel katlanabilir telefon modelini hediye etmişti. Ortaya çıkan bilgilere göre Hollanda bayrağıyla Fransa’da rekabet gösteren bazı sporcular kendilerine armağan edilen bu telefonları internetten satışa çıkardı.

Sınırlı sayıda üretilen ve yıllar sonra değerli bir koleksiyon parçası haline geleceği düşünülen Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition her ne kadar ana cihazla aynı donanım özelliklerini korusa da Olimpiyatlara yönelik bazı ayrıcalıklı işlevlere sahip.

Bu cihazlarda etkinliklere özel uygulama ve hizmetlere yer verilirken; aynı zamanda 100 GB veri destekli 5G eSIM, toplu taşımalarda sınırsız bakiye sağlayan bir dijital kart, resmi Olimpiyat Oyunları uygulaması ve özelleştirilmiş bir arayüz bulunuyor. Bununla beraber cihazın tasarımı da baştan aşağı Olimpiyat Oyunları’na özel bir görünümle renklendiriliyor.

Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition orijinal değerinden daha ucuza satışa çıkarıldı

SamMobile’ın haberine göre Hollandalı bir e-ticaret sitesi üzerinden satışa çıkarılan Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition cihazları büyük bir dikkat topladı. Bu ilanlardan bir tanesinin kürek sporcusu Jacob van de Kerkhof tarafından verildiği, ürünün açıklama kısmında ise cihazın kutusunun kapalı olduğu ifade edildi. Yine Hollandalı bir kürekçi olan Niki van Sprang’ın ise telefonu 1.150 Euro karşılığında, yani cihazın Hollanda’daki fiyatından yaklaşık 50 Euro daha ucuza satışa çıkardığı görüldü.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları başlamadan önce Samsung, 1998 yılından bu yana sponsoru olduğu organizasyonda boy gösteren binlerce sponsora cihazın özel sürümünü hediye ederek etkinliğe bağlılığını ifade etmişti. Fakat bazı sporcuların bu telefonları internette satışa çıkarmaları şirket adına büyük bir güvensizliğe sebep oldu. Şimdilik bu sporcuların IOC’ye şikayet edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, mevcut tartışmaların belki de 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na kadar devam edebileceği düşünülüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 özellikleri

Dahili ekran: 22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük

22:9 en boy oranına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ana ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük Harici ekran: 3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük

3,4 inç Super AMOLED harici ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 720 x 748 piksel çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama

256 GB ve 512 GB dahili depolama Ön kamera: 10MP selfie kamerası

10MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı lens Boyutlar: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken)

165,1 x 71,9 x 6,9 mm (açıkken) / 85,1 x 71,9 x 14,9 mm (kapalıyken) Ağırlık: 187 gram

187 gram Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.000 mAh pil Renk seçenekleri: Gri, mavi, yeşil ve siyah

Gri, mavi, yeşil ve siyah İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 kullanıcı arayüzü

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