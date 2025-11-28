OmniVision’dan Samsung ve Sony’ye rakip 200 MP kamera sensörü

Reklam

OmniVision'ın yeni üst düzey 200 MP'lik OVB0D sensörü, Sony'nin LYTIA 901 sensörüne doğrudan rakip olacak.

Sensör, 1/1.1 inç boyutuyla rakiplerinden biraz daha büyük bir fiziksel alana sahip.

OVB0D'nin 2026 yılında ilk olarak Vivo, OPPO, Xiaomi ve Honor gibi Çinli markaların amiral gemisi telefonlarında yer alması bekleniyor.

OmniVision bu hafta Çin pazarında piyasaya sunduğu üç farklı seçenek ile akıllı telefon kameraları için 200 MP sensör pazarına resmen adım attı. Bunlardan bir tanesi yüksek performanslı bir sensör olarak karşımıza çıkarken, diğeri ise nispeten daha özelliklere sahip iki sensör oluyor.

Bunların en güçlüsü olan OmniVision OVB0D, yakın zamanda Sony tarafından duyurulan LYTIA 901 sensörünün başlıca rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere LYTIA 901, Sony’nin 1/1.12 inç boyutu sayesinde yüksek performansa odaklanan ilk 200 MP’lik sensör olmuştu. OmniVision’ın yeni sensörü de bu anlamda rakiplerine meydan okuyor.



OmniVision’ın yeni kamera sensörü neler sunuyor?

OmniVision OVB0D sensörü 1/1,1 inçlik boyutuyla mobil fotoğrafçılar için iddialı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Sensör, her durumda daha fazla ışık yakalamaya yardımcı oluyor.

GSMArena’nın haberine göre OVB0D’nin daha doğal arka plan bulanıklığı sunduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda bu sensör, dokuları daha verimli bir şekilde koruyor.

OmniVision ayrıca dinamik aralık ve HDR’deki iyileştirmelere de dikkat çekiyor. Şirkete göre yeni sensörle birlikte daha homojen fotoğraflar ve videolar için görüntünün hem aydınlık hem de karanlık alanlarında daha fazla detay elde ediliyor.

Şirket ayrıca üst düzey modele ek olarak, daha az karmaşık özelliklere odaklanan iki adet 200 MP sensör seçeneği daha duyurdu. Böylelikle marka, orta sınıf akıllı telefonlarda ultra yüksek çözünürlüğü yaygınlaştırmaya odaklanıyor.

Yeni OmniVision OV52A ve OV52B sensörleri, aynı 1/1,28 inç boyuta sahip. Öte yandan OV52B’nin daha gelişmiş olan OVB0D’den bazı teknolojileri devralarak orta-üst segmente hitap ettiği vurgulanıyor.

OmniVision OVB0D ilk olarak hangi telefonlarda kullanılacak?

İddialara göre OmniVision’ın yeni kamera sensörü ilk olarak Xiaomi, OPPO ve Honor gibi Çinli üreticiler tarafından kullanılacak.

OmniVision tarafından duyurulan tüm yeni sensörlerinin 2026 yılından itibaren piyasaya sürülmesi bekleniyor.