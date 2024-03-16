Google Pixel 8a’dan neler bekleniyor? İşte özellikleri, tasarımı ve fiyatı

Google I/O 2024 etkinliği için geri sayım başladı. Google’ın heyecanla beklenen geliştirici konferansı, 14 Mayıs tarihinde teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. Android 15 işletim sisteminin ilk kez resmi olarak duyurulacağı organizasyon, aynı zamanda şirketin yeni orta segment telefonuna da ev sahipliği yapacak. Orta seviye canavarı Google Pixel 8a, etkinliğin ana kahramanlarından bir tanesi olacak.

Heyecan veren birçok sunumu bir araya getirecek olan geliştirici konferansı için artık oldukça sınırlı bir süre kalmış durumda. Pixel 7a’nın halefi olarak raflarda boy göstermeye başlayacak olan Pixel 8a’nın teknik özellikleri, tasarımı ve satış fiyatı ile ilgili ortaya çıkan tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Google’ın yeni telefonundan neler bekleniyor? İşte ayrıntılar…

Google Pixel 8a tasarımı

Google tarafından geliştirilen yeni orta segment akıllı telefon modeli, ilgi çekici bir tasarımla dikkatleri üzerine çekecek. Yuvarlatılmış köşelere sahip olan cihazda arka tarafta cam yüzey tercih edilirken, ayrıca kavisli metal kenarlar da büyük ilgi toplayacak gibi duruyor.

Pixel 8’e göre kamera setinde küçülmeye giden Google Pixel 8a, burada daha küçük ve sınırlandırılmış sensörler taşıyacak. Oldukça ince bir kamera modülü sunmayı planlayan cihaz, ana kameraya ek olarak ultra geniş açılı lens ile çift kamera seti sağlayacak. Toplamda dört renk seçeneğine sahip olması beklenen cihaz, iddialara göre siyah, açık mavi, bej ve açık yeşil opsiyonlarıyla raflara çıkacak.

Google Pixel 8a teknik özellikleri

Pixel 7a’nın halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde de yer alan Google’ın geliştirdiği Tensor G3 çipini kalbinde taşıyacak. Birbirinden ilgi çekici yapay zeka yeteneklerine sahip olması beklenen cihaz, 7 büyük Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncelleme alma taahhüdüyle gelecek.

6,1 inç OLED ekrana sahip olacağı öne sürülen Google Pixel 8a, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performans yaratacak. Full HD+ çözünürlüğe sahip cihaz, düz bir panel görünümü içerecek. Telefonda yer alacak 13 MP’lik selfie kamerası, cihazın ön tarafında merkezi konuma yerleştirilecek. Burada şirket, delik çentik detayını benimseyecek.

Arka tarafta 64 MP ana kameraya sahip olacak cihaz, 13 MP ultra geniş açılı lensle dikkatleri üzerine çekecek. Bunun yanı sıra batarya performansında da önemli iyileştirmeler sağlanacak. İddialara göre cihaz, 5.000 mAh’lik daha gelişmiş bir pil gücüyle kullanıcı memnuniyetini artıracak.

Google Pixel 8a fiyatı

14 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak olan cihaz, selefine göre daha yüksek bir fiyatla gelecek. 459 Euro’dan piyasaya çıkan Pixel 6a’dan sonra şirket, Pixel 7a’da fiyatı 509 Euro’ya çıkarmıştı. İddialara göre Pixel 8a’nın fiyatları ise 569 Euro’dan başlayan rakamlarla alıcılara hitap edecek.