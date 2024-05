Google Pixel 8a fiyatı lansmana iki hafta kala ortaya çıktı

Teknoloji devi Google, çok yakında merakla beklenen yeni orta segment akıllı telefon modelini karşımıza çıkaracak. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Google I/O 2024 geliştirici konferansı etkinliğinde duyurulması planlanan Pixel 8a modelinin satış fiyatı hakkında dikkat çekici yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce gündeme yansıyan söylentiler, cihazın dudak uçuklatacak yüksek bir fiyatla raflara geleceğine işaret ediyordu. Kanada merkezli bir online perakende satış mağazasında görülen cihazın 709 dolardan satışa sunulacağı öne sürülmüştü. Daha gelişmiş 256 GB’lık modelin ise 793 dolar karşılığında satın alınabileceği iddia edilmişti. Fakat anlaşılan o ki önceki dedikodular gerçeği yansıtmayacak. Model, selefiyle aynı fiyatlardan alıcılarla buluşacak.

Google Pixel 8a fiyatı ne kadar olacak?

Google’ın yeni orta seviye akıllı telefon modeli, Onleaks tarafından aktarılan bilgilere göre tüketicilerin gözünü korkutmayacak alışıldık rakamlardan raflarda boy göstermeye başlayacak. Lansmana iki hafta kadar kısa bir süre kala gelen iddialar, şirketin Pixel 8a için bir fiyat zammı gerçekleştirmeyeceğini vurguluyor.

Merakla beklenen Google Pixel 8a cihazının satış fiyatı ortaya çıktı. Selefi olan Galaxy 7a ile aynı fiyatlardan satışa sunulacak olan model, 128 GB dahili depolama alanına sahip temel sürümüyle 499 dolardan alıcılara hitap edecek. Cihazın 256 GB depolamaya sahip versiyonu ise 559 dolar karşılığında listelenecek. Dolayısıyla şirketin orta segment telefon serisi, zamsız bir şekilde yoluna devam ederek tüketicilere bu anlamda herhangi bir olumsuz sürpriz yansıtmayacak.

Elbette ki 499 dolar fiyat etiketiyle başlayan bu rakamlar, cihazın yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki satışları için iddia ediliyor. Dolayısıyla cihazın muhtemelen farklı ülkelerde farklı fiyatlarla raflarda yer alacağı düşünülüyor. Çok sayıda yeniliğe ev sahipliği yapacak olan cihaz, zamsız bir şekilde satışa çıkması halinde muhtemelen serinin önceki modellerine kıyasla çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşacak gibi görünüyor.

Güçlü yapay zeka özellikleriyle karşımıza çıkacak

Google’ın orta segment canavarı yeni telefonu, pek çok ayrıcalıklı özellikle gelecek. Cihazın selefine göre en büyük avantajı, hiç şüphesiz ki ilgi çekici yeni yapay zeka (AI) araçları olacak.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde yer alan tüm AI işlevlerinin bu cihazda da bulunacağı düşünülüyor. Cihazda göreceğimiz öne çıkan bazı yapay zeka özellikleri arasında Circle to Search, Best Take, Live Translation, Audio Magic Eraser ve Night Sight gibi araçların yer alması bekleniyor.

7 yıl boyunca büyük Android güncellemeleri almaya devam edecek Google Pixel 8a kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemiyle hizmet verecek. Yerleşik VPN desteğiyle gelmesi beklenen model ayrıca IP67 sertifikası sayesinde suya karşı dayanıklılık gösterecek.