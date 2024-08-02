Google, iPhone’lara RCS desteğinin gelişini bir videoyla kutladı

Apple uzun yıllar boyunca iPhone’larda RCS (Rich Communication Services / Zengin İletişim Hizmetleri) desteğini reddetmişti. iPhone ile Android telefonlar arasında sorunsuz ve entegre bir iletişim ortamının yaratılmasının önüne geçen bu tutum geç de olsa nihayet kırıldı. WWDC 2024 etkinliğinde duyurulan iOS 18 işletim sistemi ile birlikte RCS özelliği nihayet iPhone cihazlarında benimsenmeye başladı.

Mesajlaşma uygulamasında SMS ve MMS’in yerini alan iletişim protokolünün Apple’a yıllarca baskı yapan Google geç de olsa çabalarının karşılığını aldı. Bunun üzerine Google’dan eğlenceli bir video geldi. Şirketin yayınladığı videoda, iPhone’larda sınırsız bir iletişim deneyimi yaratacak RCS desteğine ilişkin çeşitli bilgiler paylaşıldı.

Google’ın Android YouTube kanalında yayınladığı RCS tanıtım videosu, iletişim protokolünün nihayet iOS’ta da benimsenmesini kutlamak amacıyla hazırlandı. Platformlar arası mesajlaşma deneyiminin öne çıkan özelliklerini vurgulayan bu videoda her iki evrende de aynı iletişim teknolojisine sahip olmanın yararları vurgulandı.

RCS desteğiyle birlikte iPhone’larda neler değişecek?

Bilindiği üzere şu anda iPhone cihazları Apple’ın özel iletişim protokolü olan iMessage desteği ile çalışıyor. iMessage’ın yalnızca SMS ve MMS ile uyumlu olması nedeniyle Android ile iOS arasında bir iletişim problemi meydana geliyor. Android işletim sistemine sahip olan bir cihazdan iPhone’a mesaj gönderildiğinde, bu mesajlar “okundu” onayı ya da emojiler gibi çeşitli işlevleri desteklemediği için ortaya bazı sorunlar çıkabiliyor.

RCS protokolünün iPhone’larda desteklenmemesi iki platform arasında bir iletişim sorunu olmasının yanı sıra aynı zamanda başka problemler de yaratıyor. Bununla beraber ayrıca uçtan uca şifreleme teknolojisinin desteklenmemesi kullanıcı gizliliği konusunda bazı riskler teşkil ediyor.

Android işletim sistemine sahip cihazlarda yıllardır desteklenen RCS protokolü çok sayıda ayrıcalıklı işleve ev sahipliği yapıyor. RCS’in özellikleri arasında okuma onayı, yazma bildirimi, grup sohbetleri, uçtan uca şifreleme teknolojisi, yüksek kaliteli dosya-görüntü transferi, çıkartmalar, emoji desteği ve aynı zamanda sesli mesajlar gibi unsurlar geliyor.

iPhone’larda RCS desteği iOS 18 Beta sürümünde nihayet kullanıcılara sunulmaya başlandı. Eylül ayında gerçekleşecek iPhone 16 serisi telefon ailesi lansmanı ile birlikte resmen genel kullanıma açılacak iOS 18 işletim sistemiyle bu özellik tüm uyumlu modellerde kullanıcılarla buluşacak.

Google’ın iPhone’larda RCS desteğini kutlamak için yayınladığı videoyu aşağıdan da izleyebilirsiniz: