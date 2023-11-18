Apple, iPhone’lara mesajlar için RCS desteği getiriyor

Teknoloji devi Apple önemli bir adım atarak Google tarafından geliştirilen RCS (Rich Communication Services) mesajlaşma standardını benimseyeceğini açıkladı. Google’ın sunmuş olduğu ve Android akıllı telefonlarda yıllardır yer alan bu özellik, açıklanan bilgilere göre önümüzdeki yılın sonlarında, yeni bir yazılım güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Bu sayede iPhone ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlaşma işlemine iMessage gibi hizmetler de eşlik edebilecek.

Şirketin almış olduğu bu dikkat çekici karar, düzenleyici kurumların baskısının ardından geliyor. Şirkete son dönemlerde tekelleşmeye karşı pek çok ülkeden çeşitli davalar açılırken, bu konuda bir başka örnek de Avrupa Birliği’nin USB-C baskısı olmuştu. Bunun üzerine iPhone 15 serisinde Lightning’ten vazgeçip USB-C’yi benimsemeye başlayan şirket, bir başka tavizi de yıllardır RCS desteği sunmama konusundaki ısrarına karşı veriyor.

Apple gelecek yılın sonlarında RCS desteğini başlatacak

Düzenleyici kurumlara karşı artık daha titiz bir yaklaşım sergileyen Apple, aynı zamanda Google ve Samsung gibi rakiplerinin de baskısına karşı RCS desteğini kullanıcılarına sunmaya karar verdi. iPhone cihazları için mesajlaşmada yeni bir soluk kazandıracak bu fonksiyon, şimdiden büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Şirketin almış olduğu bu önemli karar ile ilgili olarak bir Apple sözcüsü 9to5Mac internet sitesine şu açıklamalarda bulundu:

“Gelecek yılın sonuna doğru RCS Universal Profile desteğini ekleyeceğiz… RCS Universal Profile’in SMS veya MMS’ten daha iyi bir birlikte çalışabilirlik sunduğuna inanıyoruz.”

Şirket, bu konuda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilecek bir açıklamada bulundu. Apple’ın açıklamasına göre RCS desteğinin benimsenmesi, ne yazık ki iMessage’ın diğer platformlara açılması anlamına gelmeyecek. Bunun yerine RCS’nin paralel olarak benimseneceği ifade ediliyor. Apple’ın iMessage hizmeti, iPhone kullanıcıları arasındaki iletişim için birincil platform olmaya devam edecek. RCS desteği maalesef ki iMessage’dan ayrı tutulacak. Yalnızca mevcut SMS ve MMS’in boşluğunu dolduracak.

Tüm bunların yanı sıra Apple, aynı zamanda uçtan uca şifreleme ve kısa süre önce iCloud hizmetinde iMessage için Advanced Data Protection (Gelişmiş Veri Koruma) özelliğinin yayınlanması ile beraber mesajlaşma uygulamasının RCS’den daha güvenli ve gizlilik dostu olduğunu vurguladı. RCS’nin iMessage ile karşılaştırılabilecek bir şifreleme teknolojisi olmadığını hatırlatmakta yarar var.