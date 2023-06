Google Asistan, Fossil Gen 6’ya geri dönüyor

Fossil Gen 6 akıllı saatler nihayet Google Asistan desteğine yeniden kavuşuyor. Dünya çapında çok satan akıllı saatler arasında yer alan bu cihaz, beklenen özelliğe ulaştı. Bu yeniliğin, şirketin cihazlarına üç aylık güncelleme desteğinin yanı sıra ulaşması zaten bekleniyordu. Artık bu akıllı saat serisinin tüm kullanıcıları, mevcut güncellemeden yararlanma şansına sahip olabilir.

Bilindiği üzere şirketin cihazları, Google’ın Wear OS 3 işletim sistemine yapılan güncelleme ile birlikte sesli asistan desteğini ne yazık ki kaybetmişti. Bu şekilde yalnızca Pixel serisi akıllı saatler ve daha yeni bazı Samsung modelleri Google Asistan desteği almaya devam edebilmişti. Fakat nihayet durum eski haline dönüyor. Tüm kullanıcıların asistan hizmetinden faydalanabileceğinin altı çiziliyor.

Fossil’in resmi Twitter sayfasından açıklanan bilgilere göre Google Asistan hizmeti o cihazlara geri döndü. Fakat bu noktada bazı ayrıntılara dikkat etmekte fayda var. Zira bilindiği üzere yalnızca Android işletim sisteminin en son sürümünü taşıyan akıllı telefonlara sahip olan kullanıcılar, saatlerine bu özelliği geri getirebilir. Yani Android Go yüklü bir Android telefon veya iPhone kullanıcıları bu araçtan ne yazık ki faydalanamayacak.

Hey, Google, welcome back👋 Google Assistant is now available on all Gen 6 devices powered with Wear OS 3! The automatic update will roll out to all devices paired with phones running the latest version of Android™. Learn more on https://t.co/4ObktPZJbH! https://t.co/JChsq68nCp pic.twitter.com/0Mg7hukE7Z

— Fossil (@Fossil) June 22, 2023