Girişimcilik dünyasının geleceği Future Founders 2025’te konuşulacak

Girişimcilik ve inovasyonla ilgilenen gençler için yılın en ilham verici etkinliği geri dönüyor. MEF Üniversitesi StartupMEF Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Future Founders Zirvesi, 16 Nisan 2025 tarihinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Geleceğin Yapı Taşları: İnovasyon ve Girişimcilik” temasıyla gerçekleşecek zirvede, iş dünyasının deneyimli isimleri kendi hikayelerini paylaşacak ve geleceğe yön verecek fikirler üzerine ilham verici sohbetler gerçekleştirilecek. Girişimcilik yolculuğuna çıkan gençler, bu zirvede hem ilham alacak hem de kariyerlerine dair yeni bakış açıları kazanacak.

Fiziksel olarak 200’ü aşkın katılımcının yer alması beklenen etkinlik, MEF Üniversitesi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak da yayınlanacak. Katılım tamamen ücretsiz olup, etkinlik sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Birbirinden değerli konuşmacı ve katılımcının yer alacağı etkinlikte, deneyim ve önerilerini paylaşacak olan isimler şöyle:

Prof. Dr. Muhammed Şahin (MEF Üniversitesi Rektörü)

(MEF Üniversitesi Rektörü) Umut Özgür Yıldız (Bithero CMO)

(Bithero CMO) Funda Çetin (TÜPRAŞ İnovasyon ve Girişim Sermayesi Direktörü) ve Haldun Selik (TÜPRAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Direktörü)

(TÜPRAŞ İnovasyon ve Girişim Sermayesi Direktörü) ve (TÜPRAŞ Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Direktörü) Vedat Karabulut (YouAreAd Kurucusu) ve Hakan Gerin (Yuppion Kurucusu)

(YouAreAd Kurucusu) ve (Yuppion Kurucusu) İlhan Yılmaz (Monster Notebook Kurucu Ortağı & CEO)

(Monster Notebook Kurucu Ortağı & CEO) Orçun Uzun (Tıkla Gelsin CEO)

(Tıkla Gelsin CEO) Gizem Yasa (24 Saatte İş Kurucu Ortağı)

Genç girişimcileri bir araya getirmeyi hedefleyen StartupMEF’in düzenlediği bu etkinliğe geç kalmadan hemen yerinizi ayırtabilirsiniz.

Future Founders Summit 2025 biletleri ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.