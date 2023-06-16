Fiyat-performans telefonu Redmi 12 piyasaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün yeni akıllı telefon modeli ile hayranlarının karşısına çıktı. Minimal ve şık bir tasarımla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Redmi 12, piyasadaki en ucuz Android telefonlardan biri olarak şimdiden büyük bir beklenti yaratıyor.

Xiaomi’nin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Redmi 12’nin öne çıkan özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızı ile sağlanan akıcı ekran performansı ve MediaTek tarafından geliştirilen Helio G88 işlemcisi dikkat topluyor. Bütçe dostu rakamlardan alıcı karşısına çıkacak olan cihazın tüm merak edilen detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Redmi 12 özellikleri

Ekran: 6,79 inç IPS LCD panel, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Helio G88

GPU: ARM Mali-G52

RAM kapasitesi: 4 GB veya 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama ve MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 4G bağlantısı, Dual Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C, kulaklık jakı (P2), y an tarafta parmak izi okuyucu ve IP53 sertifikası

Batarya: 18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcı arayüzü

Boyutlar: 168,6 x 76,2 x 8,17 mm

Ağırlık: 198 gram

Xiaomi’nin yeni cihazı 6,79 inç IPS CLD panel ile geniş bir ekran deneyimi sunuyor. 2460 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesiyle karşımıza çıkan cihaz, 90 Hz yenileme hızı vaat ediyor. 550 nit tepe parlaklığa sahip modelde 1:500:1’lik bir kontrast oranına ulaşılıyor.

Telefonun ön kısmında merkezi konumda yer alan delik çentik içerisinde 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kameraya sahip olan üçlü bir kamera seti yer alıyor. 30 fps’de 1080p kaliteye kadar video kayıt imkanı sunan cihazda ayrıca 120 derece görüş alanına sahip 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lense izin veriliyor.

2x 2.0GHz ARM Cortex-A75 çekirdeği, 6x 1.8GHz Cortex A55 çekirdeği ve ayrıca bir Mali-G52 GPU’ya sahip giriş seviyesi bir çip olan MediaTek Helio G88’den güç alan Redmi 12, 4 GB ve 8 GB LPDDR4x RAM ile 128 GB ve 256 GB eMMC 5.1 dahili depolama alanı taşıyor. Daha fazla belleğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi sunuluyor.

18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesi ile gelen Redmi modeli; yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü, çift SIM kart girişi ve NFC desteği barındırıyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen telefonda MIUI 14 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

Redmi 12 fiyatı

İlk olarak Tayland pazarında satışa çıkacak olan Redmi 12’nin siyah, mavi ve gümüş renk seçenekleriyle listeleneceği öğrenildi. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip sürümü 5 bin 299 Tayland Bahtı karşılığında satılacak. Bu rakamlar, vergiler hariç yaklaşık 3 bin 600 TL’ye tekabül ediyor.